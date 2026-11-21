Quá trình lắp dựng đòi hỏi độ chính xác cao do các cấu kiện có trọng lượng lớn, tầm với thi công cao và điều kiện làm việc trên mặt nước. Nhà thầu phải sử dụng thiết bị đo đạc chuyên dụng kết hợp công nghệ quét 3D để kiểm tra kích thước, vị trí và phát hiện sai lệch so với thiết kế. Việc tính toán độ vồng của từng cấu kiện cũng có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm các đốt vòm được lắp ghép chính xác.