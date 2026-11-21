Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Gươm. Sáng 21/11, chương trình bắt đầu bằng lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ tại khu vực tượng đài. Từ 7h30 đến 9h30 cùng ngày, Lễ khai mạc diễn ra với đại cảnh Trống hội Thăng Long, diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Gươm. Từ ngày 21 đến 24/11, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ tại các sân khấu phụ và nhà hát trong khu vực trung tâm.