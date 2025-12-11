Tại Đêm Hội Gào Thét iQiYi mới diễn ra, Bạch Lộc một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu khi bước lên sân khấu nhận giải Nhân vật nữ được yêu thích nhất năm. Nhưng điều khiến toàn bộ mạng xã hội “nổ tung” lại là khoảnh khắc vô cùng giản dị: cúi chào khán giả.

Trong ánh đèn rực rỡ, Bạch Lộc cúi người gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Chỉ một động tác cúi chào nhưng gương mặt thanh tú, thần thái mềm mại và dáng vẻ khiêm nhường của cô đã tạo nên một khung hình đẹp đến ngẩn ngơ. Mái tóc rơi nhẹ theo chuyển động, toàn bộ khoảnh khắc đẹp đến mức nhiều người ví von “nhìn như cảnh mộng ngàn năm”. Bức ảnh chụp lại giây phút ấy ngay lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến mức fan còn không quên “cảm ơn nhiếp ảnh gia vì đã lưu lại một kiệt tác”.

2025 cũng là năm đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của Bạch Lộc trên màn ảnh. Ba bộ phim lên sóng liên tiếp, và điều đáng nể là cả ba tác phẩm đều đạt thành tích cao cùng lượng quảng cáo dày đặc. Bạch Nguyệt Phạn Tinh gây tiếng vang lớn khi clip tuyên truyền cán mốc 14 triệu tim, giữ vị trí Á quân phim tiên hiệp iQiYi 2025. Bắc Thượng giúp cô lập kỷ lục mới khi lọt top 3 rating lịch sử của CVB, đồng thời trở thành nữ diễn viên sau 90 có thành tích CVB cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Lâm Giang Tiên tiếp tục củng cố vị thế của Bạch Lộc khi trở thành một trong sáu bộ phim phá vạn năm 2025 của nền tảng, đồng thời giữ ngôi quán quân phim tiên hiệp.

Từ cổ trang, tiên hiệp đến hiện đại, Bạch Lộc chưa bao giờ bó hẹp bản thân trong một hình tượng. Cô chinh phục khán giả bằng sự chăm chỉ, bằng khả năng hóa thân đa dạng và bằng những bước tiến vững vàng trên con đường diễn xuất. Thành tích liên tiếp được các nền tảng uy tín ghi nhận càng cho thấy cô là một trong những cái tên có tiềm năng bứt phá mạnh nhất thế hệ mình. Hai bộ phim sắp ra mắt là Đường Cung Kỳ Án và Mạc Ly cũng vì thế mà trở thành tâm điểm mong chờ của công chúng.

Sinh năm 1994, xuất thân từ lĩnh vực người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, Bạch Lộc bước vào nghề không ồn ào nhưng bền bỉ. Từ Châu Sinh Như Cố, Nhất Sinh Nhất Thế, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng cho đến loạt dự án gần đây, cô luôn cho thấy sự tiến bộ và tinh thần cầu thị trong từng vai diễn. Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ dành cho cô tình yêu bền chặt đến vậy: Bạch Lộc không chỉ đẹp trên sân khấu, đẹp trong khoảnh khắc cúi chào, mà còn đẹp trong từng nỗ lực để trở thành một diễn viên xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả.