Nhìn lại loạt ảnh mỹ nhân Hoa ngữ hồi mới gia nhập làng giải trí để thấy đẹp bất chấp thời gian là như thế nào

Làng giải trí Hoa ngữ sở hữu một loạt các gương mặt mỹ nhân đình đám, không chỉ giỏi về diễn xuất mà còn hoàn hảo về cả phần nhìn. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới điện ảnh, những mỹ nhân này đã làm say đắm lòng người bởi nhan sắc xinh đẹp có 1-0-2. Qua thời gian, cách ăn vận, trang điểm lẫn thần thái của họ tuy có thay đổi nhưng vẻ đẹp sắc vóc là điều không ai có thể phủ nhận.

Mới đây, những thước ảnh của loạt mỹ nhân Hoa ngữ hồi đầu tham gia giới giải trí đã được dân tình "đào lại", khiến ai ai cũng phải sửng sốt ngỡ ngàng trước nhan sắc đẹp đỉnh của họ.

Châu Tấn

Nhan sắc Châu Tấn hồi trẻ mỗi lần nhìn lại quả thực vẫn gây xốn xang trái tim người xem. Sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, Châu Tấn không hề trang điểm hay làm tóc quá cầu kì mà gương mặt vẫn bừng sáng, cuốn hút. Đi cùng Châu Tấn theo năm tháng là cặp lông mày ngang thanh mảnh, đôi môi tô son màu cam/đỏ chúm chím, kết hợp với mái tóc đen tuyền tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người. Ở Châu Tấn luôn toát lên nét dịu dàng mà kiên cường, ngọt ngào mà mạnh mẽ khiến người ta nhìn một lần là chỉ muốn ngắm mãi.

Phạm Băng Băng

Khác với một Phạm gia sắc sảo và quyền lực ở thời điểm hiện tại, Phạm Băng Băng trong những ngày đầu gia nhập làng giải trí toát lên vẻ ngây ngô, trong sáng. Nữ diễn viên thường xuyên trang điểm ngọt ngào đáng yêu với đôi môi hồng căng mọng, để tóc xoăn thì mặc áo lông sang chảnh mà để tóc thẳng thì lại diện váy lụa gợi cảm. Nhìn vào Phạm Băng Băng, người ta có thể cảm nhận ngay được nét đẹp thanh tao, khí chất, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Angela Baby

Angela Baby hồi mới debut mang vẻ ngoài nổi loạn, cá tính, năng động, trẻ trung đúng với lứa tuổi thiếu nữ. Cô đa dạng hóa bản thân với nhiều hình tượng khác nhau, từ dễ thương đáng yêu cho đến phóng khoáng bất cần đều đủ cả. Sở hữu ngũ quan thanh tú, Angela Baby có thể "cân" được cả 2 phong cách trang điểm - làm tóc tưởng như đối lập. Lúc makeup tông hồng tóc nâu thì rất baby cute, lúc đánh son đỏ để tóc thẳng thì lại thời thượng nhưng đáng chú ý nhất chính là những khoảnh khắc Angela Baby "biến hình" E-girl với cách trang điểm tàn nhang - mi giả - kính áp tròng sáng màu. Hình ảnh cá tính quả thực hiếm khi nào khán giả được thấy ở Angela Baby.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi của những ngày chập chững gia nhập làng giải trí Hoa ngữ trông lúc nào cũng nữ tính, dịu dàng, ngọt ngào với mái tóc tết làm điểm nhấn. Cô luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ trong màu son hồng cánh san hô, lông màu kẻ tinh xảo, tập trung nhấn nhá vào đôi mắt to tròn. Cho dù ăn vận hết sức đơn giản nhưng Lưu Diệc Phi lúc đó vẫn cứ nổi bật với gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba của những ngày đầu debut so sánh với hiện tại quả thực không khác nhau là mấy, có chăng qua thời gian nữ diễn viên đã trở nên nền nã, sang trọng hơn mà thôi. Ngay từ hồi thiếu nữ, Nhiệt Ba đã sở hữu đôi mắt to tròn với 2 bên mí mắt rõ nét, sống mũi cao, quai hàm góc cạnh. Cô thường xuyên sử dụng các màu son tươi tắn như đỏ/ hồng để gương mặt thêm rạng rỡ, không cần makeup hay ăn vận cầu kì mà vẫn nổi bật nhờ nước da trắng sáng mịn màng.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh ngày xưa thường xuyên gắn liền với mái tóc thẳng ngôi giữa, thỉnh thoảng nữ diễn viên cũng sẽ đổi sang tóc xoăn nhưng là xoăn lơi nhẹ nhàng, tạo nên nét đẹp tự nhiên, gần gũi. So sánh với thời điểm hiện tại, ngũ quan của Triệu Lệ Dĩnh cũng không thay đổi là mấy. Cô ngay từ thời thiếu nữ đã sở hữu sống mũi cao, đôi mắt to tròn và gương mặt nhỏ nhắn.

Dương Mịch

Dương Mịch của những ngày đầu gia nhập làng giải trí mang nét đẹp ngây ngô, trẻ con, khác hẳn với khí chất trưởng thành, kiêu kì như bây giờ. Đặc trưng cho vẻ ngoài thời trẻ của nữ diễn viên là kiểu tóc mái chéo/ mái bằng dày và dài ngang trán "must try" thời đó, đôi mắt to tròn được vẽ eyeliner đen sát chân mi càng thêm long lanh. cuốn hút. Vẫn là son đỏ nhưng Dương Mịch lúc ấy chọn cách tô son nhẹ nhàng hơn chứ không sắc nét full môi như hiện tại.

