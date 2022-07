Muốn trị mụn hiệu quả và da trở nên căng mướt mịn màng, trước tiên chị em cần biết cách chọn đúng hoạt chất axit

Mùa hè, thời tiết nóng ẩm khiến da tiết bã nhờn quá mức dẫn đến tình trạng bít tắc lỗ chân lông khiến lỗ chân lông nở to. Thấu hiểu điều này, Jart+ đã tung ra dòng sản phẩm "Pore Soft Focus" mới vào tháng 6. Thành phần axit trái cây trong sản phẩm không gây dị ứng, BHA nồng độ thấp an toàn và ít gây kích ứng hơn so với các axit trái cây thông thường như axit glycolic và axit salicylic