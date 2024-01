Nhìn lại chiến dịch CONVERSE Create Next 2023

Đồng hành cùng thương hiệu CONVERSE là những nghệ sĩ trẻ trong nhiều lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và thời trang.



Ở quy mô Đông Nam Á, Marcus Chow Li Ming, một thành viên trong cộng đồng Converse All Stars, nghệ sĩ điện ảnh – nhà làm phim đến từ Singapore đã cùng đồng hành với CONVERSE cho ra đời một Video Clip truyền cảm hứng, The genre is "You" - Cá tính này là "chính bạn" là tuyên ngôn mà chiến dịch Create Next muốn gửi đến cộng đồng trẻ trên các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tiếp nối và truyền cảm hứng Create Next trong cộng đồng trẻ Việt Nam, bốn gương mặt đại diện tài năng Jackie Njine, PinkBunny, MNaive và Pay đã đồng hành cùng CONVERSE trong một hành trình đầy năng lượng và tinh thần mới mẻ.

Một Minishow cùng Top 20 gương mặt tài năng đến từ Thử thách Cá Tính Này Là "Chính Bạn", thay cho lời kêu gọi và động viên các bạn trẻ hãy cùng nhau kết nối và đừng ngại ngần thể hiện tài năng, cá tính, đóng góp cho cộng đồng những sáng tạo và đột phát, mới mẻ không chỉ trong nghệ thuật mà còn nhiều lĩnh vực khác.

Đoạn cuối của hành trình Create Next, cũng là mở đầu của năm mới 2024 và những hành trình mới hơn, CONVERSE và thế hệ trẻ tài năng Việt Nam, tất cả đã gặp nhau và có một đêm diễn đáng nhớ cùng sinh viên Đại học Công nghiệp TP. HCM và các đối tác đồng hành.

Giới thiệu về Thương hiệu Converse

Converse Inc., có trụ sở tại Boston, Massachusetts, là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của NIKE, Inc. Được thành lập vào năm 1908 với tư cách là một công ty giày cao su tập trung vào giày cao su. Ngay sau đó, nguyên liệu cao su thô tương tự đã được sử dụng để sản xuất giày tennis. Năm 1920, công ty sản xuất đôi giày bóng rổ đầu tiên làm từ vải có tên "All Star", ám chỉ những quả bóng được "ghi dấu sâu đậm" trên sân bóng. Tại thời điểm này, các sản phẩm Converse được bán trên toàn thế giới tại hơn 160 quốc gia và đã để lại một di sản phong phú về những đôi giày huyền thoại như Chuck Taylor All Star, Jack Purcell, Cons và Chuck Taylor All Star II, đồng thời đã góp mặt trong nhiều khoảnh khắc lịch sử thế giới, thông qua âm nhạc, nghệ thuật đô thị và thể thao trượt ván đường phố, trải dài tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời được coi là một người bạn đồng hành về thời trang mang tính biểu tượng sâu sắc. Mỗi dòng sản phẩm Converse đều có bản sắc, phong cách và sự tùy biến riêng, khiến nó trở thành một thương hiệu không giới hạn người hâm mộ thương hiệu này đến từ các thế hệ khác nhau.

Giới thiệu về cộng đồng Converse All Stars:

Cộng đồng Converse All Stars đóng vai trò quan trọng như một mạng lưới toàn cầu nhằm kết nối các thành viên All Stars với nhau, và cũng là nền tảng để các All Stars kết nối trực tiếp tới Converse thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, hoặc trên các nền tảng kĩ thuật số, các hoạt động hợp tác sáng tạo, và rất nhiều cơ hội liên quan đến cố vấn đào tạo, được tổ chức bởi chính thương hiệu Converse. Cộng đồng của chúng tôi là một tập thể sôi động bao gồm các nhà hoạt động sáng tạo mới nổi từ các cộng đồng hoạt động truyền thống ít có cơ hội được đại diện trong các lĩnh vực liên quan đến Phong cách sống, Thể thao, Nghệ thuật và Âm nhạc. Converse cố gắng hỗ trợ các cá nhân All Stars từ các nhóm ít có cơ hội được đại diện thông qua nguồn tài trợ chuyên dụng và cố vấn cho họ, để củng cố danh mục đầu tư, kết nối và thúc đẩy sự nghiệp sáng tạo của họ. Bằng cách tài trợ cho các dự án này và hỗ trợ thông qua cố vấn, Converse hướng tới việc phá vỡ các rào cản văn hóa bằng cách tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận hơn trong các lĩnh vực sáng tạo và đẩy nhanh tác động cá nhân của các thành viên cộng đồng All Star này.