Hành xử của Xoài Non hậu ly hôn: “Đốp chát” với từng antifan khiến nhiều người không đồng tình

Ngày 16/6 vừa qua, Xoài Non và Xemesis chính thức xác nhận đã kết thúc mối quan hệ, không còn là vợ chồng và mỗi người đều có cuộc sống riêng. Sau ly hôn, Xoài Non dọn ra ở trong một căn chung cư đi thuê, cô vẫn tập trung cho công việc của mình. Mỗi ngày, netizen đều thấy người đẹp sinh năm 2002 miệt mài đăng hình sản phẩm để gắn link bán hàng hay chuẩn bị livestream.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng nhận ra thời gian này Xoài Non khác hẳn so với lúc trước khi lên tiếng thông báo. Thời điểm còn bị nghi vấn rạn nứt hôn nhân, vợ cũ Xemesis hoàn toàn im lặng, không đăng tải quá nhiều hình ảnh. Những lần xuất hiện còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, thờ ơ, thiếu sức sống.

Từng giữ im lặng, giờ Xoài Non liên tục livestream, sẵn sàng đáp trả lại những bình luận liên quan đến hôn nhân

Tuy nhiên ở hiện tại, Xoài Non dường như không còn muốn kín tiếng. Cô thường xuyên tụ tập bạn bè và livestream trò chuyện, chia sẻ nhiều góc độ về đời sống cá nhân. Mới đây nhất, Xoài Non có câp nhật mới trên Facebook nhưng bị một số antifan bình luận khiếm nhã. Cụ thể, tài khoản này mỉa mai chuyện con cái, ly hôn của Xoài Non và đây là cách cô đáp trả:

Xoài Non "đốp chát" với antifan

Tuy nhiên, cách đối đáp có phần “đốp chát”, hơn thua với từng comment của Xoài Non khiến nhiều người cảm thấy lấn cấn. Dù sao, Xoài Non cũng là KOL có cả triệu người theo dõi trên MXH, cách đáp trả hơn thua với từ ngữ có phần thô lỗ của Xoài chỉ càng khiến cô trở tâm điểm chú ý theo chiều hướng tiêu cực, việc liên tục đáp trả cũng không thể khiến những bình phẩm trái chiều xung quanh chuyện đời tư chấm dứt.

Trước đó, trong livestream gần nhất của mình, Xoài Non cũng cho biết: "Sau ly hôn thì đương nhiên phải buồn rồi bạn. Ở trong bất cứ mối quan hệ nào quá lâu và 2 người đồng hành cùng nhau quá lâu, khi dừng lại thì đều buồn”. Tuy nhiên, cô chọn cách tập trung vào những điều khác xung quanh mình, không thể hiện những cảm xúc tiêu cực. Bên cạnh đó, Xoài Non cũng “tuyên bố” từ giờ sẽ “quậy tới bến”, vì lúc trước có những điều không thể nói nên giờ nếu ai bình luận gì cô sẽ sẵn sàng đáp trả.

Sau ly hôn, Xoài Non dọn ra khỏi biệt thự, thuê một căn chung cư để sống độc thân

Xoài Non cũng đang chứng minh mối quan hệ của mình với chồng cũ vẫn tốt đẹp nhưng việc chia sẻ quá nhiều thứ riêng tư như việc phân chia tài sản, facetime với nhau sau chia tay... lại càng đẩy câu chuyện hậu ly hôn đi xa.

Một số bình luận của netizen:

- “Mình nghĩ Xoài Non đừng nên trả lời hay đối đáp bất cứ câu hỏi nào nữa thì sẽ ổn hơn”.

- “Còn nhắc, còn để ý những bình luận đó là còn để tâm. Trước Xoài bảo không nói lại cộng đồng mạng mà giờ thấy đốp chát nhiều quá”.

- “Im lặng là vàng, vì càng nói càng có cái để bắt bẻ thôi”.

- “Trông Xoài Non như đang cố gắng tỏ ra mình ổn. Nhưng thực ra vô tư thì tốt mà nên đúng thời điểm sẽ hợp lý hơn”.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách thể hiện của Xoài Non với những vấn đề hậu ly hôn Xemesis?