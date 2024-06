Xoài Non đang ở nhà thuê sau cuộc hôn nhân "có tiếng mà không có miếng" với Xemesis

1 tháng vừa qua, câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis trở thành chủ đề nóng được bàn luận liên tục trên MXH. Từ những dấu hiệu ở mức nghi vấn rạn nứt đến khi người trong cuộc chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn hay hiện tại, khi cả 2 đã có cuộc sống mới thì nhắc đến Xoài Non và Xemesis vẫn khiến dân tình chú ý.

Mới đây, Xoài Non lần đầu xuất hiện sau thông báo “đường ai nấy đi” với nam streamer. Hot girl sinh năm 2002 có phần vui vẻ, tươi tắn hơn so với thời gian trước. Xoài Non cũng không ngại đáp trả những tin đồn liên quan đến cuộc hôn nhân “bạc tỷ” của mình. Cô cho biết bản thân đến nhà Xemesis như nào, ra đi cũng như vậy, không lấy bất cứ tài sản gì sau khi ly hôn.

Với thông tin Xemesis đưa Xoài Non 20 tỷ để thoả thuận ly hôn, cô tuyên bố "có tiếng mà không có miếng".

Xoài Non và Xemesis chính thức ly hôn, cả hai đều có cuộc sống riêng sau chia tay

Ngoài ra, Xoài Non cũng tiết lộ, cô đang sống tại một căn chung cư mới ở khu Thảo Điền (TP.HCM). Người đẹp cho biết đây là nhà thuê vì “làm gì có tiền mua nhà”. Dù đã chuyển ra ở riêng được một thời gian nhưng hiện tại, Xoài Non mới đang sắp xếp lại đồ đạc, dọn dẹp không gian sống mới của mình.

Cũng trong livestream mới nhất, Xoài Non khoe với người hâm mộ một số góc trong căn hộ mới. Vốn là KOL có tiếng, hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh nên cô nàng sở hữu khá nhiều đồ đạc từ quần áo, giày dép đến loạt phụ kiện, Do đó, Xoài Non vẫn dành riêng một khu vực làm kệ để giày, một căn phòng riêng để thay đồ, trang điểm.

Xoài Non livestream khoe không gian sống mới của mình, cô thuê một căn chung cư để ở riêng

Người đẹp vẫn thiết kế tủ đề giày, phòng thay đồ và trang điểm riêng

Không gian không quá rộng nhưng vẫn được Xoài Non thiết kế chỉn chu, phù hợp cho cuộc sống độc thân

Ngoài ra, các không gian khác như phòng khách, phòng ngủ cũng được Xoài Non thiết kế chỉn chu, gọn gàng. Cô nàng cho biết sau khi hoàn thiện lại mọi thứ, sẽ quay cận cảnh không gian để khoe với cộng đồng mạng.

Trước đó, thời còn mặn nồng với Xemesis, Xoài Non từng sống trong căn biệt thự triệu đô ở khu đất đắt đỏ tại TP.HCM. “Nam streamer giàu nhất Việt Nam” từng chia sẻ, cả hai quyết định ở biệt thự vì gần gia đình và một phần do sở thích muốn có phòng thay đồ rộng rãi của Xoài Non.

Tuy nhiên từ khoảng cuối tháng 5, khi tin đồn rạn nứt của Xoài Non và Xemesis rần rần trên MXH, người đẹp đã check-in tại một căn chung cư khác. Tại ngôi nhà mới của mình, dù không thể rộng rãi như biệt thự nhưng Xoài Non vẫn đầu tư các góc decor để chụp hình sản phẩm, thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân.