Nhiều Việt kiều, du học sinh về Việt Nam tiêm vắc xin HPV

Trưa ngày 3/3/2023, Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 2 người bạn thân đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) để tiêm vắc xin thế hệ mới Gardasil 9, phòng ngừa 9 chủng virus HPV nguy hiểm gây các bệnh ung thư đường sinh dục nguy hiểm ở cả nữ và nam giới như: ung thư cổ tử cung, âm hộ/ âm đạo, hậu môn, hầu họng, dương vật, mụn cóc sinh dục…

Phương Anh - du học sinh ở Hàn Quốc về Việt Nam tiêm vắc xin Gardasil 9 tại VNVC. Ảnh: Nguyễn An

Phương Anh cho biết bản thân đang học năm nhất chuyên ngành Khoa học Chính trị & Kinh tế, Trường Đại học Korea (Hàn Quốc). Thời điểm mới sang nước bạn, Phương Anh đã tìm hiểu về vắc xin HPV tuy nhiên những nơi cô đến đều báo tạm hết vắc xin hoặc phải chờ đặt trước rất lâu do khó khăn trong cung ứng sau dịch Covid-19.

"Gần đây đọc trên báo chí mình được biết các bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng… do HPV tăng cao, bạn bè của mình cũng có nhiều người nhiễm u nhú sinh dục mặc dù chưa từng quan hệ tình dục, điều này làm mình rất lo lắng. Năm nay mình đã 25 tuổi nếu không tranh thủ tiêm vắc xin HPV ngay từ bây giờ thì lỡ mất độ tuổi tốt nhất. Đắn đo mãi thêm sự ủng hộ của gia đình và biết được ở Việt Nam VNVC đang có sẵn 2 loại vắc xin phòng HPV nên mình đã quyết định quay về nước để tiêm phòng. Hai người bạn thân của mình sau khi nghe mình thuyết phục cũng đến VNVC tiêm HPV để kịp độ tuổi cho phép, an tâm phòng bệnh.

Điều bất ngờ khi đến VNVC tiêm vắc xin chi phí thấp hơn. Mình tìm hiểu bên Hàn Quốc mỗi liều vắc xin có giá gần 300 nghìn won (tương đương khoảng 5 triệu tiền Việt Nam) trong khi mỗi mũi Gardasil 9 tại VNVC chỉ khoảng 3 triệu đồng. Không những thế, quy trình tiêm cũng nhanh chóng, an toàn và chuyên nghiệp hơn, được giới thiệu khâu bảo quản vắc xin vô cùng ấn tượng. Tiêm xong một mũi vắc xin Gardasil 9 mình vừa vui vì đã được tiêm loại vắc xin HPV tốt hàng đầu Thế giới lại vừa vui vì được trải nghiệm dịch vụ tiêm chủng quá tuyệt vời ngay tại Việt Nam" - Phương Anh cho hay.

Phương Anh cùng 2 người bạn thân yên tâm phòng bệnh sau khi tiêm vắc xin phòng virus HPV. Ảnh: Nguyễn An

Anh Lê Hoàng Minh Huy (25 tuổi, ngụ TP.HCM) vốn sinh sống và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh và bạn gái dự định kết hôn vào tháng 6 sắp tới nên dịp này cả hai cùng về Việt Nam sắp xếp đám cưới.

"Tôi và bạn gái đều có dự định tiêm phòng HPV từ hơn 1 năm trước, lúc đó cả hai còn ở Đài Loan, nhưng lần nào đi tiêm cũng không có thuốc. Lần này vừa trở về nước, nghe bạn bè "khoe" là mới đưa người yêu đi tiêm vắc xin này ở VNVC nên tôi đưa bạn gái đến tiêm ngay" - Huy nói.

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, thời gian qua tỷ lệ thanh thiếu niên, du học sinh đang theo học ở các nước, thậm chí Việt kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam và đến các trung tâm tiêm chủng VNVC để tiêm vắc xin phòng HPV liên tục tăng cao. Nhiều người nước ngoài tranh thủ thời gian du lịch ở Việt Nam cũng đến VNVC để tiêm phòng HPV. Khi đến các trung tâm tiêm chủng VNVC, họ cho biết trước đó đã đến nhiều nơi nhưng khan hiếm hai loại vắc xin này, chỉ khi đến VNVC mới được tiêm chủng kịp thời.

"Cho đến nay, Gardasil và Gardasil 9 là hai loại vắc xin hàng đầu trên thế giới phòng ngừa hiệu quả các bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV ở cả 2 giới nữ và nam như: ung thư cổ tử cung, âm hộ/ âm đạo, hậu môn, hầu họng, dương vật, mụn cóc sinh dục… Do đó nhu cầu tiêm chủng rất cao trên thế giới và ngay cả Việt Nam.

VNVC với lợi thế là đối tác chiến lược hàng đầu của hãng vắc xin Merck Sharp & Dohme (MSD - Mỹ - nơi sản xuất và cung ứng vắc xin Gardasil và Gardasil 9), đồng thời đầy đủ những điều kiện về hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP, hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) từ 2-8 độ C giúp bảo quản vắc xin số lượng lớn, đảm bảo chất lượng cao, quy trình tiêm chủng an toàn, chăm sóc khách hàng tận tâm với chi phí hợp lý. Trên cơ sở là đối tác chiến lược quan trọng của nhiều hãng vắc xin hàng đầu Thế giới, VNVC đã thành công mang về nước số lượng lớn vắc xin, đặc biệt là các loại vắc xin khan hiếm như Gardasil và Gardasil 9 giúp nhiều trẻ em, thanh niên nam nữ và người lớn sẽ có thêm cơ hội sử dụng, giúp phòng ngừa nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV gây ra với giá thành hợp lý, nhiều ưu đãi"- Bác sĩ Chính nhấn mạnh.

Virus HPV tồn tại ở trên da, vùng hầu họng, bộ phận sinh dục và hậu môn, chủ yếu lây truyền qua đường tình dục không an toàn. Ngoài ra, chúng còn có thể lây truyền qua việc sử dụng chung dụng cụ sinh thiết, đồ lót hoặc có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.

Thống kê của CDC Hoa Kỳ, tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 36.000 phụ nữ và nam giới được chẩn đoán mắc các bệnh lý ung thư do nhiễm virus HPV. Trong đó 11.000 phụ nữ mắc bệnh ung thư cổ tử cung, 4.400 phụ nữ mắc ung thư hậu môn và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Ở nam giới, mỗi năm có hơn 14.000 trường hợp mắc các loại ung thư do HPV, trong đó khoảng 1.000 trường hợp bị ung thư dương vật, 2.100 trường hợp ung thư hậu môn, hơn 12.000 trường hợp ung thư hầu họng. Đây đều là những căn bệnh khó điều trị, nguy cơ di căn cao.