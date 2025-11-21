Nhiều sản phẩm “viral” của UNIQLO đồng loạt giảm giá, điều gì đang diễn ra?

Cứ đến 2 tháng cuối năm, đông đảo khách hàng UNIQLO lại rục rịch đón chờ Tuần Lễ Cảm Ơn - chương trình tri ân hấp dẫn nhất năm của UNIQLO. Đây là cơ hội để bạn "F5 tủ đồ" với những sản phẩm được yêu thích với mức giá tốt nhất. Dàn KOL và content creator mới đây cũng đã nhanh chóng khoe "thành quả mua sắm" xịn xò cùng bí kíp săn sales chất lượng.

Giữ vị trí hàng đầu trong danh sách ưu đãi được mong chờ nhất chính là áo thun giữ nhiệt HEATTECH - siêu phẩm mùa đông của UNIQLO. Xứng danh "fan cứng" của thương hiệu, vợ chồng Trang Lou - Tùng Sơn đã sắm ngay item này với mức giá ưu đãi chỉ 195K, áp dụng trong 3 ngày 21-23/11.

Cặp đôi cũng lăng xê dáng áo polo kinh điển mà không nhàm chán cho các couple. Các chàng trai có thể sắm ngay chiếc áo polo vải pique - nay giảm từ 588K còn 489K - và phối monotone giống như Tùng Sơn. Chiếc áo polo mini "hack tuổi" mà Trang Lou đang diện cũng góp mặt trong danh sách sản phẩm được khuyến mãi giới hạn, với giá chỉ 293K. Quá hợp lý cho một outfit chuẩn nữ sinh thanh lịch!

Với hội chị em công sở điệu đà, chiếc áo vải rayon cổ mở mà VJ Trịnh Hà Vi đang diện chính là item phải sắm ngay! Sở hữu tay lỡ thướt tha, đường gấp duyên dáng cùng chất liệu vải chống nhăn dễ bảo quản - và các nàng chỉ cần 489K là rinh được "siêu phẩm" này.

Không cần bàn cãi, "ngôi sao" được mong chờ nhất mỗi dịp Tuần Lễ Cảm Ơn chính là chiếc túi bán nguyệt "đựng cả thế giới" của UNIQLO. Với bảng màu trẻ trung, đa dạng, chiếc túi được mệnh danh "Birkin của thế hệ Millennial", chiều lòng mọi gu thời trang đa dạng. Vợ chồng Kira Nguyễn - Hứa Bảo Ly cũng tranh thủ sắm chiếc túi "nhỏ mà có võ" với giá ưu đãi chỉ 195K để mang đi du lịch, dễ dàng đựng đủ món makeup và đồ nghề quay chụp.

Sự lựa chọn của Gia Đình Cam Cam mùa Tuần Lễ Cảm Ơn năm nay chính là item "chân ái" của hàng triệu khách hàng Việt: Dòng áo khoác chống tia UV "quốc dân" công nghệ Nhật Bản, với khả năng ngăn chặn hơn 90% tia UV-A, UV-B gây hại cho làn da. Tại tất cả cửa hàng UNIQLO, bộ đôi AIRism Áo Khoác Khóa Kéo Chống UV Vải Mắt Lưới và DRY-EX Áo Hoodie Chống Tia UV Kéo Khóa mà Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon đang diện đều được ưu đãi với mức giá 489K trong suốt Tuần Lễ Cảm Ơn.

Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn dành cho các sản phẩm LifeWear, dàn KOL cũng tiết lộ phần quà đặc biệt trong Tuần Lễ Cảm Ơn từ 21-27/11.

Trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn, từ ngày 21 - 23/11, với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699K, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là một ly giữ nhiệt với thiết kế đặc biệt, tôn vinh nét đặc trưng của 6 tỉnh thành nơi cửa hàng UNIQLO hiện diện.

Ngoài ra, trong ngày 21/11/2025, 100 khách hàng đầu tiên đến cửa hàng sẽ được tặng một bộ móc khóa độc đáo, áp dụng tại 30 cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Từ ngày 21 - 27/11/2025, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

"Bỏ túi" ngay những item góp mặt trong chương trình mua sắm hấp dẫn nhân Tuần Lễ Cảm Ơn và lên lịch cùng hội bạn ghé ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất ngay từ hôm nay để sở hữu những trang phục LifeWear Thu/Đông với mức giá khuyến mãi có hạn! Tìm hiểu ngay tại đây.