Nhiều lần bị cam thường "bóc mẽ”, liệu Lưu Diệc Phi có đang sống ảo quá đà?

Trước đó, những hình ảnh "raw" của nữ diễn viên tại Thịnh điển chất lượng phim truyền hình do đài Đông Phương tổ chức cũng từng gây tranh cãi. Lưu Diệc Phi xuất hiện nổi bật trong thiết kế váy đuôi cá màu hồng của thương hiệu Elie Saab, tóc búi cao sang trọng cùng tông makeup nhẹ nhàng tập trung làm nổi bật nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt. So sánh 2 bức ảnh before - after, netizen đặt nghi vấn cô đã chỉnh sửa "nhẹ" trước khi đăng tải như đẩy vai xuống, bóp bắp tay và phần eo để trông thon thả hơn. Ngược lại, nhiều người cho rằng nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn rất xuất sắc dù cô nàng đã ở độ tuổi U40.