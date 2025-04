Dior xoá hình Thùy Tiên nhưng quyết không buông tay một "yêu nữ" dẫu có lỗi lầm

Khi nhắc đến một nhà mốt xui rủi, thường dính vạ lây bởi dàn Đại sứ tai tiếng, Prada chính là cái tên luôn được nhớ đến đầu tiên. Thế nhưng tại Việt Nam những ngày qua, Dior lại là cái tên được quan tâm hơn cả với tình huống tương tự mà (cựu) "Friend Of The House" Thùy Tiên mang đến. Cách đây tròn 1 năm, thương hiệu nước Pháp cũng từng đối diện với scandal ầm ĩ khắp châu Á của Đại sứ thương hiệu Han So Hee.

Tháng 3/2024, khi nghi vấn là người thứ 3 của Han So Hee phủ sóng khắp nơi, một số nhãn hàng đã mau chóng nói lời dứt tình với nữ diễn viên Nevertheless. Dân tình khi ấy cũng lo ngại Dior sẽ cân nhắc đến khả năng này, nhưng đến cuối cùng, kết quả đã cho thấy Han So Hee vẫn bình yên đi qua cơn bão lớn và ở lại cùng nhà mốt nước Pháp.

Năm 2023, Han So Hee trở thành Đại sứ khu vực châu Á của dòng nước hoa cao cấp La Collection Privée. Cũng trong năm đó, Dior thăng cấp, bổ nhiệm Han So Hee cho vai trò Đại sứ Thương hiệu 2 mảng làm đẹp và thời trang tại Hàn Quốc.



Nguyên nhân cho các quyết định này có thể hiểu là bởi tính chất nghiêm trọng của vấn đề lẫn sức ảnh hưởng của Han So Hee hoàn toàn khác hẳn so với Thùy Tiên. Trước và sau sự vụ ồn ào, mỗi lần xuất hiện của nữ diễn viên người Hàn vẫn luôn tạo được sức hút to lớn cho các thương hiệu mà cô cộng tác, trong đó có Dior.

Cuối tháng 5/2024 tức chỉ 2 tháng sau ngày ấy, "mớ hỗn độn" của Han So Hee và làn sóng tẩy chay cô vẫn còn đó. Dù vậy, Dior vẫn giúp nữ Đại sứ xuất hiện hiên ngang, trở thành tâm điểm của sự kiện DIORRIVIERA 2024 quy tụ dàn sao đông đảo.

Han So Hee diện chiếc váy hở lưng làm lộ hình xăm lớn bên mạn sườn tại event. Không ngoa khi nói những gương mặt như Cha Eun Woo hay Đại sứ toàn cầu Haerin (NEWJEANS) cũng không vượt qua spotlight của Han So Hee hôm ấy.

Sau màn xuất hiện nhận vô vàn lời có cánh, Han So Hee lại lập tức nhận tranh cãi khác khi đăng tải hình ảnh chiếc Dior Book Tote được customize dòng chữ JUNK (Đồ bỏ đi). Phe bảo vệ nữ diễn viên cho rằng đây là biệt danh cũ của cô, ngược lại nhiều người cho rằng Han So Hee đang xúc phạm thương hiệu. Mặc cho netizen ồn ào, cả Dior lẫn Han So Hee đều im lặng để câu chuyện trôi qua.

Ngay khi vừa xuất hiện, Han So Hee lại mở ra tranh cãi khác với chiếc Dior Book Tote. Làn sóng phản đối nữ diễn viên khi ấy cũng không thể xem thường.

Ít ngày sau, vào đầu tháng 6/2024, Han So Hee là đại diện Hàn Quốc duy nhất có mặt ở show diễn Dior Cruise 2025 diễn ra tại Scotland (Vương Quốc Anh).

Trước khi bị khán giả quay lưng vì ồn ào tình ái, tháng 1/2024, Han So Hee từng gây sốt khắp cõi mạng với visual xuất hiện ở show Dior Haute Couture Spring/Summer 2024. Nữ diễn viên diện chiếc bodycon xuyên thấu và màu son đỏ tươi, làm nổi bật làn da trắng "phát sáng". Cũng tại đây, hình ảnh Han So Hee cắn nắp bút ký tặng người hâm mộ cũng trở thành khoảnh khắc iconic bậc nhất sự nghiệp của cô đến giờ phút này.

Han So Hee có hình tượng nổi loạn, phóng khoáng nhưng trong đó cũng có vẻ đẹp đài các, ngọt ngào mà Dior muốn sở hữu.

Bước sang 2025, chỉ trong 3 tháng đầu năm Han So Hee cũng đã liên tiếp có những màn kết hợp gây chú ý cùng nhà mốt Pháp. Tháng 1/2025, nữ diễn viên một lần nữa đến Pháp cho show diễn Dior Men Winter 2025/2026. Tuy mắc lỗi makeup khiến visual không thể bùng nổ như đã từng, nhưng truyền thông quốc tế vẫn nhắc tên Han So Hee như tâm điểm của sự kiện.

Tháng 2/2025, Han Soo Hee cùng Dior chiếm sóng Harper's Bazaar Hàn Quốc. Nữ diễn viên đã khai mở một khía cạnh đầy gai góc, cá tính của Dior, cho thấy thương hiệu này không chỉ mang đến hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng hay những trang phục mang đậm dấu ấn của thiết kế "The New Look" huyền thoại năm 1947. Dior khi bên cạnh Han So Hee còn có thể gắn mình với áo khoác biker, kẻ mắt đen sắc lẹm trên mô tô phân khối lớn.

Mới đây, Han So Hee cũng chính là gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Korea số tháng 4 với thương hiệu đồng hành không ai khác chính là Dior. Ở đây có thể ngắm nhìn trọn vẹn nét đẹp mong manh, trong trẻo nhưng cũng rất băng giá của Han So Hee, khác với sự gai góc của cô khi còn thuộc về Balenciaga.

Khi đi cùng danh vị Đại sứ Dior, Han So Hee cũng nhiều lần xuất hiện với những bộ cánh thanh lịch, kín đáo - một hình tượng rất hòa hợp với vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, nếu không phải được đặt trong vai trò ấy, người ta có thể chỉ được nhìn thấy những hình ảnh này khi Han So Hee vào vai trên màn ảnh.