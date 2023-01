Nhiếp ảnh gia Thiên Minh: “20 năm nữa, liệu mình có làm nhiếp ảnh gia hay không?”

16 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiếp ảnh gia Thiên Minh là gương mặt hẳn đã quen thuộc với khán giả qua nhiều thế hệ. Đặt chân vào showbiz với danh xưng hot boy khi đạt danh hiệu Quán quân cuộc thi HHT Icon vào năm 2007, cậu bé Thiên Minh 17 tuổi lúc đó cũng không ngờ bản thân của nhiều năm lại bén duyên với nghề nhiếp ảnh và thời trang.



Anh chàng trong quá khứ từng lấn sân sang cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, để lại dấu ấn với nhiều ca khúc hit như Tiệm bánh dâu tây, Hai nửa tình yêu, Chuyện tình lá và gió rồi còn có bộ phim Mùa hè sôi động.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao của sự phát triển, Thiên Minh bất ngờ rút lui khỏi showbiz, âm thầm đi du học tại Mỹ. 5 năm sau, anh chàng này trở lại Việt Nam với vai trò hoàn toàn mới: Nhiếp ảnh gia.



Tính đến thời điểm hiện tại, nhiếp ảnh gia vẫn luôn được coi là 1 sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt của Thiên Minh. Dũng cảm gác lại mọi thứ đang trên đà phát triển để bắt đầu với 1 nghề mới từ con số 0, chàng hot boy sinh năm 1990 đã phải đối mặt với những thử thách gì, vấp ngã và nhận lại bài học quý giá ra sao, hãy cùng nghe anh chàng chia sẻ trong buổi phỏng vấn với B&F Studio nhé!

Tại thời điểm này Minh nghĩ mình là một người hạnh phúc với tất cả những thứ mình có. Mình đã qua giai đoạn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Thiên Minh là ai?". Minh nghĩ mình đang ở trong một khoảng thời gian rất đẹp của một người đàn ông và cá nhân mình rất thích phiên bản của bản thân ở hiện tại. Ở thời điểm này, mình sẵn sàng tìm hiểu xem mình còn làm được thêm những gì nữa, khám phá thêm những khía cạnh khác của bản thân. Bởi mình đã có nền tảng để tự tin làm những thứ mình muốn làm, muốn trải nghiệm, muốn sống vì nó, không còn sự chông chênh và đắn đo.

Ngày bé mình là một người rất thích hình ảnh. Hồi nhỏ mình không xem hoạt hình và không đọc truyện tranh, say sưa việc đọc tạp chí. Mình rất thích những cuốn tạp chí liên quan đến hình ảnh, nhiếp ảnh và thời trang như: báo Mỹ Thuật, tạp chí Đẹp thời đó. Mình nghĩ là tiềm thức của mình luôn hướng tới hình ảnh. Cho đến khoảng thời gian mình làm ca sĩ, làm VJ, phải đứng trước ống kính, mình nghĩ mình không thể dừng lại ở vai trò này. Mình muốn gắn bó bản thân với công việc lâu dài hơn nên mình nghĩ mình phải đi du học.

Trong thời gian đó, mình tìm thấy nhiếp ảnh. May mắn thay, giống như "gõ cửa và cửa đã mở", mình gắn bó với nhiếp ảnh đến thời điểm bây giờ. Nói vui thì Minh nghĩ mình đẹp trai và quyến rũ và nhiều năng lượng nhất mỗi khi on shoot và đang làm việc. (cười)

Nhân vật nào là người có ảnh hưởng nhất đến phong cách của anh?



Mỗi gian đoạn mình thích bản thân mình ở một định dạng khác nhau. Mình nghĩ là khi mình nhìn lại những bộ ảnh mình đã chụp, mình sẽ không có sự so sánh những đứa con tinh thần của mình như là "ôi sao ngày đó mình chụp ngô nghê như vậy" hoặc "nếu là bây giờ mình sẽ chụp khác". Mỗi bộ ảnh đều được chụp ở thời điểm mà mình cho rằng đó là tác phẩm đẹp nhất của mình ở giai đoạn đó, và nó mang giá trị thời gian trong sự nghiệp của mình.

Minh nghĩ 2 điều này luôn gắn kết với nhau, không thể tách rời. Đối với bản thân mình, một nhiếp ảnh gia nếu không quan tâm tới những “cái đẹp” khác ngoài tổng thể, không chỉ thời trang nói riêng, thì những tác phẩm sẽ bị khuyết thiếu và vô hồn.

Quá trình xây dựng hình ảnh cho một thương hiệu gồm những gì? Giai đoạn nào khó khăn nhất với anh?



Quá trình branding trong vòng 2 năm đầu xây dựng thương hiệu là quá trình quan trọng và khó nhất. Năm đầu tiên để tất cả khách hàng, mọi người biết mình là ai, mình đem tới điều gì cho thị trường. Và 1 năm sau, thương hiệu có được mọi người đón nhận và tồn tại được hay không.

Lời khuyên với tư cách một người đi trước dành cho các bạn trẻ muốn xây dựng một thương hiệu thời trang?



Do What You Love - yêu những thứ mà các bạn làm là một điều quan trọng trong bất cứ công việc bạn làm, đặc biệt là trong công việc sáng tạo.





Ngày hôm nay, nếu phải lựa chọn giữa 2 "đứa con tinh thần" MêMan và Thinker&Dreamer, cái nào là favourite của anh?



Giống như 2 đứa con nên cũng khá là khó chọn. Mỗi giai đoạn mình đều có cảm hứng khác nhau để phát triển 2 thương hiệu này, cả Thinker&Dreamer và MêMan đều là hành trình khám phá bản thân và làm những thứ thích. MêMan nói lên điều Minh quan tâm về ngoại hình và lifestyle, còn Thinker&Dreamer phản ánh những suy nghĩ - điều ở bên trong.