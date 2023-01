Học sao Việt và hội KOL cách diện đồ đỏ thật cool mà không sến để Tết "cháy thật cháy"

Sắc đỏ trước giờ vẫn luôn là ''must have" vào ngày Tết, đặc biệt là mùng 1. Nguyên nhân là bởi diện trang phục màu đỏ vào những ngày đầu năm được cho là sẽ mang lại may mắn cho chính chủ. Mùng 1 Tết này nếu chưa biết diện sắc đỏ sao cho thật cool mà không sến, chị em hãy nhanh tay ghim lại những gợi ý này từ sao Việt và hội KOL.

Quỳnh Anh Shyn phối đỏ tươi và xanh lá trong 1 set đồ cực chiến và ngầu. Cô nàng phối blazer chiết eo cổ chữ V với 1 chiếc quần cắt xẻ độc đáo, đầu đeo khăn ton sur ton với túi xách và hoa tai. Đầu năm đã cháy thế này đảm bảo cả năm rực rỡ như ý

Không ngại khác biệt thì bạn có thể học cách lên đồ của Khánh Linh với điểm nhấn là đôi lông mày nhạt màu để tăng phần cá tính

Tú Hảo diện áo dài đỏ theo cách cực kì chất chơi và cá tính. Mẫu áo dài của cô nàng được cách điệu với chi tiết cut-out ở vai, xếp layer vạt chéo ngang ngực và hông. Cô nàng mix áo với quần da, giày cao gót mũi nhọn và kính râm tạo nên giao diện rất cool

Những cô nàng thích ''nửa kín nửa hở'' có thể tham khảo set váy đỏ của Lương Thùy Linh. Bên trong là yếm để lộ vai nhưng được mix bên ngoài áo dài tay tạo nên vẻ ngoài vừa đủ gợi cảm mà vẫn duyên dáng, phá cách

"Mẹ bỉm" Sa Lim rõ là hiền hơn hẳn, nhưng vẫn cực sang trọng và thời thượng đó nhé. Nguyên 1 cây đồ đỏ chất len gồm áo quây, cardigan và chân váy dài khiến cô nàng trở nên rất sang và hiện đại

Cũng là mẹ bỉm nhưng Lam Minh - vợ Decao lại rất ra chất người làm thời trang. Không hổ danh là founder của thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ, cô nàng mix đồ đâu ra đấy, chọn trang phục khéo léo khoe eo - khoe vai bên chất vải nhăn thời thượng

Diện đồ đỏ cả ngày lẫn tối, Chi Pu và hội bạn mang đến các outfit đỏ rất dễ ứng dụng với nhiều item cơ bản mà ai cũng có: váy liền, áo phông, áo sơ mi, váy khoét lưng...