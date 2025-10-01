Nhặt được tờ tiền 20 tệ, bé trai báo cảnh sát, vô tình giúp triệt phá vụ án bắt cóc 11 người ly kỳ như phim

Những câu chuyện về sự thông minh và dũng cảm của trẻ nhỏ đôi khi khiến người lớn phải ngỡ ngàng. Có em bé vô tình phát hiện manh mối giúp phá án, có em chỉ bằng vài hành động đơn giản nhưng đã cứu sống cả một nhóm người. Một trong những sự việc gây chấn động dư luận như vậy từng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2022. Câu chuyện xoay quanh việc một bé trai tình cờ nhặt được tờ tiền có dòng chữ kêu cứu, từ đó góp phần giải thoát thành công 11 con tin khỏi một vụ bắt cóc quy mô lớn.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại thành phố Bao Đầu (Nội Mông, Trung Quốc). Trên đường đi học, một cậu bé nhặt được tờ tiền mệnh giá 20 tệ. Khi quan sát kỹ, em phát hiện trên tờ tiền có những dòng chữ kỳ lạ: "Ai đó xin hãy gọi giúp tôi số 110. Chúng tôi đang ở tầng 3, có tổng cộng 11 người. Kẻ xấu có dao. Mở cửa ra có bộ sofa, mấy cái bàn trà thuỷ tinh. Dưới tầng có tiệm cắt tóc và tiệm sửa xe đạp".

Không coi đây là trò đùa, bé trai đã nhanh chóng mang tờ tiền đến báo cảnh sát. Dựa vào thông tin mô tả trên đó, lực lượng chức năng kịp thời xác định vị trí căn phòng, bí mật tiếp cận và giải cứu toàn bộ 11 con tin. Thật không may, chỉ riêng tên cầm đầu đã nhanh chân bỏ trốn.

Cảnh sát tiếp cận địa điểm theo miêu tả trong tờ tiền, thành công giải cứu các nạn nhân

Qua điều tra, các nạn nhân đều là những thanh niên từ nhiều nơi, bị lừa tìm việc làm qua mạng. Khi đến Bao Đầu, họ bị giam giữ và ép buộc tham gia đường dây đa cấp, phải đi chiêu dụ thêm nạn nhân khác. Có người bị nhốt hơn nửa năm, có người mới chỉ hơn 2 tháng. Sau khi được giải cứu, cảnh sát đã hỗ trợ mua vé tàu để tất cả trở về quê hương.

Vụ việc khi đó nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi sự thông minh và quyết đoán của cậu bé. Nếu em xem nhẹ tờ tiền hay coi nó như một trò đùa, có lẽ 11 con người kia chưa biết đến bao giờ mới được giải thoát. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại cho sự an toàn của đứa trẻ, bởi kẻ cầm đầu đã trốn thoát và có thể tìm cách trả thù. Một số bình luận còn nhấn mạnh cần bảo vệ danh tính của bé trai để tránh rủi ro.

Câu chuyện khép lại nhưng dư âm vẫn còn đó. Nó không chỉ là minh chứng cho sự nhanh trí đáng khâm phục của một đứa trẻ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo, bắt cóc tinh vi. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở rằng giáo dục con cái biết quan sát, phân tích và hành động đúng lúc là điều vô cùng quan trọng trong xã hội nhiều biến động ngày nay.

