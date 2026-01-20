Nhân viên hoảng loạn kể lại vụ cướp ở Vietcombank: Nhấn chuông báo động trong tích tắc, nhiều người ném vội cọc tiền vào sọt rác

Ngày 20/1, theo ghi nhận của PLO, phòng giao dịch ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hoạt động bình thường trở lại sau vụ cướp chiều 19/1.

Đại diện phòng giao dịch ngân hàng cho biết đơn vị đang cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan công an. Theo quy chế, chi nhánh không được phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo thông tin từ phía ngân hàng, sự việc không gây thiệt hại về người. Tài sản đã được mua bảo hiểm đầy đủ nên ngân hàng không bị tổn thất về tài chính.

Hình ảnh ghi lại thời điểm hai người đàn ông mặc trang phục Grab cướp tiền tại phòng giao dịch dịch ngân hàng

Một nhân viên phòng giao dịch kể lại: Khi hai người đàn ông lao vào phòng giao dịch, cầm hai vật màu đen nghi súng lục khống chế mọi người, một nhân viên đã nhanh tay nhấn nút báo động. Cùng lúc, một nhân viên khác ở tầng 2 nghe tín hiệu liền gọi điện báo công an.

Lúc sự việc xảy ra, một vài nhân viên đang thực hiện giao dịch đã nhanh tay ném các cọc tiền vào sọt rác. Hai kẻ cướp rất liều lĩnh, dù chuông báo động đã phát nhưng vẫn ngang nhiên lục lọi lấy tiền.

“Thời điểm đó mọi người rất hoảng sợ vì hai kẻ cướp manh động. Có người đã cầm ghế chắn trước người để tránh bị bắn”, nhân viên này chia sẻ.

Liên quan đến sự việc, theo TPO, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Hai đối tượng thu gom tiền bỏ vào balo.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1 - 313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Hai đối tượng tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho đồng chí thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0966791268), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.