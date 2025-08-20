Nhân tình của chồng thông báo mang thai, vợ lập tức yêu cầu đi xét nghiệm ADN, sự thật được hé lộ

Bà Nguyễn Thị Nga (Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội) đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" từ những ca xét nghiệm huyết thống. Có trường hợp chỉ nhờ một tờ kết quả xét nghiệm ADN, sự thật phía sau những mối quan hệ ngoài luồng bị phơi bày, khiến người trong cuộc vừa sốc vừa vỡ lẽ.

Anh Minh (*) một kỹ sư xây dựng có tiếng tại Hà Nội vốn có gia đình hạnh phúc với vợ là chị Lan (*) và hai con nhỏ. Thế nhưng trong một lần đi công tác ở tỉnh xa, anh Minh đã quen biết và nảy sinh tình cảm với một cô nhân viên quán cà phê kém anh gần 20 tuổi. Cuộc tình vụng trộm ấy kéo dài suốt hơn một năm trong bí mật.

Một ngày, cô gái bất ngờ gửi hình ảnh siêu âm kèm lời nhắn: “Anh ơi, em có thai rồi!”. Tin nhắn khiến anh Minh vừa hoang mang, vừa lo sợ, nhưng cũng dần xiêu lòng trước những lời hứa hẹn của nhân tình. Cô gái còn gợi ý anh Minh mua nhà, chu cấp hàng tháng để "lo cho tương lai của con chung".

Cô gái bất ngờ thông báo cho anh Minh rằng mình đã mang thai. (Ảnh minh hoạ)

Người vợ yêu cầu xét nghiệm ADN

Khi biết chuyện, thay vì nổi giận hay làm ầm ĩ, chị Lan - người vợ chính thức - lại chọn cách đối diện thẳng thắn. Chị yêu cầu chồng nói rõ mọi chuyện. Sau nhiều lần quanh co, anh Minh đã cúi đầu thừa nhận và mong vợ tha thứ.

Chị vốn hiểu rõ tình trạng sức khỏe sinh sản của chồng. Quá trình mang thai, sinh con của anh chị đều rất khó khăn, phải chạy chữa hiếm muộn mới có. Thế nên trong lòng chị Lan dấy lên nghi ngờ: Liệu cái thai kia có thực sự là của anh Minh?

Chị Lan đưa ra một đề nghị táo bạo, đó là làm xét nghiệm ADN thai nhi ngay khi em bé còn trong bụng mẹ. Ban đầu, cô nhân tình tỏ vẻ lo sợ, lấy lý do "chờ sinh xong hãy làm" vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Anh Minh cũng xuôi theo nhưng chị Lan không dễ bị thuyết phục.

Bằng sự tỉnh táo, chị đã tìm hiểu kỹ và biết rằng, với công nghệ hiện nay, chỉ cần lấy máu của người mẹ là có thể xét nghiệm ADN của thai nhi, hoàn toàn an toàn cho cả mẹ và bé. Thế nhưng, trước yêu cầu ấy, cô gái trẻ liên tục thoái thác, đồng thời ép anh Minh phải chuyển tiền đều đặn cho mình.

Thấy nhân tình cứ mãi lảng tránh, anh Minh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Cuối cùng, cả ba cùng tìm đến trung tâm xét nghiệm để được tư vấn. Sau khi nghe chuyên gia giải thích rõ ràng, cô gái trẻ không thể giữ nổi bình tĩnh, thậm chí bật khóc. Cuối cùng, cô thừa nhận: đứa trẻ trong bụng không phải con của anh Minh.

Chị Lan chia sẻ: “Lúc biết chồng phản bội, tôi đau đớn vô cùng. Nhưng rồi tôi nghĩ, đánh ghen hay làm to chuyện thì gia đình cũng tan nát. Tôi chọn cách im lặng, tìm sự thật. Nếu không có xét nghiệm ADN, có lẽ chồng tôi đã rơi vào cái bẫy khó thoát thân”.

Hiện nay, với kỹ thuật hiện đại, việc xét nghiệm huyết thống cha – con có thể thực hiện từ khi thai được 7 tuần, thông qua việc phân tích ADN tự do của thai nhi (cffDNA) trong máu người mẹ. Phương pháp này hoàn toàn không xâm lấn, an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé.

Nhờ khoa học, không ít gia đình đã tìm ra sự thật phía sau những mối quan hệ phức tạp. Và trong câu chuyện của chị Lan, chính sự bình tĩnh và lựa chọn thông minh đã giúp chị giữ được mái ấm, đồng thời "cởi trói" cho chồng khỏi một cuộc tình đầy rủi ro.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.