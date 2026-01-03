Nhan sắc trẻ đẹp của nữ nghệ sĩ 43 tuổi là mẹ đơn thân, "trốn" hết các đại gia tiếp cận

Nữ siêu mẫu từng là “đệ nhất vedette” một thời

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những gương mặt biểu tượng của làng mẫu Việt Nam đầu những năm 2000. Cô được xem là “đệ nhất vedette” của thế hệ người mẫu đời đầu, nổi bật với chiều cao 1m72, gương mặt sắc lạnh, thần thái quyến rũ và phong cách catwalk đầy bản lĩnh.

Anh Thư từng là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thiết kế lớn và xuất hiện dày đặc trên sàn diễn thời trang lẫn trang bìa các tạp chí danh tiếng.

Anh Thư từng là siêu mẫu nổi bật trên sàn catwalk 20 năm trước

Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Anh Thư nhanh chóng lấn sân sang điện ảnh và tạo được dấu ấn rõ nét. Vai diễn trong phim Những cô gái chân dài được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Hoa thiên điểu, Biệt thự trắng, Hoa vương…, khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là các vai phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, có chiều sâu nội tâm.

Thời hoàng kim, Anh Thư chạy 3-4 show một ngày là chuyện bình thường. Có tháng, thu nhập của nữ siêu mẫu lên đến 20 triệu đồng, đây là con số đáng ngưỡng mộ của khoảng 20 năm trước.

Anh Thư trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 43

Hiện tại, dù không đóng phim ồ ạt, Anh Thư vẫn được nhớ đến nhờ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, quyến rũ và khác biệt. Ở mỗi lần tái xuất, cô đều tạo được sự chú ý nhờ phong thái tự tin và nhan sắc ngày càng mặn mà. Đáng chú ý, ở tuổi ngoài 40, vóc dáng của nữ siêu mẫu gần như không thay đổi so với thời đỉnh cao sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, Anh Thư thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và du lịch trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh vừa được siêu mẫu đăng tải đầu năm, cô diện bikini một mảnh màu đen tối giản, khoe trọn thân hình săn chắc, làn da nâu khỏe khoắn và đôi chân dài thon thả. Nhiều khán giả nhận xét, nhan sắc của Anh Thư “vượt thời gian”, thậm chí còn gợi cảm và tự do hơn thời son trẻ.

Nữ siêu mẫu khoe vóc dáng nóng bỏng trong loạt ảnh bikini mới

43 tuổi vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ, làm mẹ đơn thân

Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài nóng bỏng, sự nghiệp thành công, Anh Thư lại lựa chọn cho mình cuộc sống khá kín tiếng sau đổ vỡ hôn nhân. Cô kết hôn và sinh con trai vào năm 2007, sau đó dần rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài. Anh Thư chính thức trở thành mẹ đơn thân từ nhiều năm trước. Nữ siêu mẫu thẳng thắn thừa nhận cô từng trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần, kinh tế sau ly hôn. Tuy nhiên, con trai chính là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua tất cả.

Xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng hôn nhân của Anh Thư lại không suôn sẻ

Điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm là quan điểm tình cảm của Anh Thư sau đổ vỡ. Trong một bài phỏng vấn với Dân trí, cô tiết lộ từng được nhiều người đàn ông giàu có, thành đạt theo đuổi, trong đó có không ít đại gia đã có vợ. Nhưng cô đã vượt qua được những phút giây yếu lòng, chông chênh, để không lựa chọn sai lầm. Anh Thư còn hài hước nói rằng cô “trốn hết” các đại gia tiếp cận. Điều cô cần là sự tử tế và chân thành trong tình yêu.

Anh Thư cho biết con trai cô từng khuyên mẹ nên mở lòng, tìm hạnh phúc mới. Siêu mẫu tâm sự trong chương trình The Khang Show: "Con nói tôi lấy chồng đi, có gì bé sẽ về ở với bà ngoại. Tôi nghe xong thấy cũng hơi xót xa. Bé cũng nghĩ rằng tôi nên có một gia đình. Tôi nhắn con cứ yên tâm, tôi ở đâu thì con mình ở đó".

Nữ siêu mẫu hiện làm mẹ đơn thân, sống độc lập, quyến rũ, làm chủ cuộc đời

Hiện tại, Anh Thư sống cùng con tại TP.HCM, duy trì công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện, chụp ảnh thời trang hoặc các dự án phù hợp.

Về thông tin "vì giàu có nhờ kinh doanh nên không tha thiết làm nghệ thuật", Anh Thư cho biết cô vẫn yêu nghề, khi nhận công việc sẽ toàn tâm toàn ý. Song nữ siêu mẫu thừa nhận bản thân còn nhiều mối bận tâm khác nên không thể dành nhiều thời gian cho nghệ thuật như ngày trẻ.

Ở tuổi ngoài 40, Anh Thư không chỉ là một siêu mẫu đình đám của quá khứ, mà còn là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, độc lập, quyến rũ, làm chủ cuộc đời. Khi không bận rộn, cô dành nhiều thời gian cho du lịch, thể thao, yoga và chăm sóc bản thân. Chính lối sống lành mạnh, tinh thần tích cực đã giúp Anh Thư giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ.