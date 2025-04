Nhan sắc hiện tại của 2 nữ chính "Tình yêu trong sáng" sau 20 năm thẩm mỹ gây tò mò

Làng giải trí Hàn Quốc không thiếu những mỹ nhân từng nhờ đến "dao kéo" để có được ngoại hình hoàn hảo trước ống kính.

Trong số đó, Chae Rim và Kim So Yeon là hai cái tên từng cùng bước ra từ bộ phim kinh điển "Tình yêu trong sáng" cách đây hơn 2 thập kỷ được nhắc đến nhiều bởi sự thay đổi rõ rệt sau khi can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, mỗi người lại chọn cho mình một cách làm đẹp riêng – người thiên về nét nhẹ nhàng ngọt ngào, người lại sắc sảo và cuốn hút hơn.

Chae Rim

Chae Rim được nhắc đến như 1 trong những ngôi sao Hallyu đời đầu của showbiz Hàn gây dựng danh tiếng thành công tại thị trường Trung Quốc. Sinh năm 1979, Chae Rim gây ấn tượng với nét đẹp trong sáng, thanh thuần ngay từ khi mới bước chân vào ngành giải trí. Nhờ vậy mà cô luôn được "đo ni đóng giày" cho các vai chính hiền lành, ngây thơ.

Chae Rim gây ấn tượng khi mới ra mắt nhờ gương mặt bầu bĩnh, thanh thuần và dịu dàng

Những ngày đầu mới bước chân vào showbiz, gương mặt của Chae Rim mang vẻ bầu bĩnh, mềm mại, đúng chuẩn thập niên 1990 và đầu 2000. Không có sống mũi cao hay gò má gọn gàng như các mỹ nhân hiện đại, nhưng chính sự giản dị đó lại là điểm nổi bật giúp Chae Rim chiếm được cảm tình của công chúng khắp châu Á.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác trong ngành công nghiệp giải trí, Chae Rim cũng có những thay đổi nhất định về ngoại hình theo thời gian. Dù không công khai việc can thiệp thẩm mỹ, nhưng khán giả dễ dàng nhận thấy gương mặt nữ diễn viên sinh năm 1979 trở nên thon gọn, với đường nét sắc sảo và hiện đại hơn trước.

Từ tròn trịa, gương mặt Chae Rim dần thon gọn hơn theo thời gian

Ở tuổi U50, Chae Rim không còn giữ nguyên nét ngây thơ của thời đôi mươi, nhưng bù lại, cô mang đến cảm giác chững chạc, đằm thắm và từng trải hơn. Tuy có đôi lúc nữ diễn viên xuất hiện với cơ mặt kém linh loạt, nhưng điều này không gây ảnh hưởng nhiều tới ngoại hình cũng như thần thái của cô.

Bước sang tuổi trung niên, gương mặt Chae Rim không ít lần lộ dấu hiệu đơ cứng do thẩm mỹ

Tuy nhiên, về cơ bản những đường nét trên gương mặt người đẹp gần như không thay đổi

Kim So Yeon

Nếu như Chae Rim gây ấn tượng ban đầu với khán giả với nhan sắc thanh thuần, ngây thơ thì Kim So Yeon hoàn toàn ngược lại, cô sở vẻ ngoài ấn tượng, sắc lạnh. Chính vì vậy khi mới ra mắt, cô luôn được giao đảm nhận cá trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Thời mới vào nghề, Kim So Yeon được nhận xét có gương mặt dài, đôi mắt sắc và đường nét góc cạnh, khiến vẻ ngoài trông quá mạnh mẽ so với chuẩn mực nhan sắc lúc bấy giờ.

Hình ảnh năm 15 tuổi (trái) và hiện tại của Kim So Yeon từng gây sốc vì sự khác biệt

Trải qua nhiều năm hoạt động trong nghề, Kim So Yeon có những thay đổi tinh tế về ngoại hình. Dù không chính thức thừa nhận, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên có can thiệp thẩm mỹ nhẹ để có vẻ đẹp hoàn hảo hơn. Gương mặt của Kim So Yeon trở nên mềm mại, hài hòa hơn nhưng vẫn giữ được thần thái sang trọng vốn có. Nhan sắc hiện giờ của mỹ nhân sinh năm 1980 còn được nhận xét là trẻ trung hơn hẳn thời điểm khi mới 19 đôi mươi.

Đặc biệt, trong bộ phim đình đám "Penthouse", Kim So Yeon khiến khán giả không thể rời mắt bởi thần thái đỉnh cao, "visual" sang chảnh nhưng vẫn rất tự nhiên. Có thể nói, nữ diễn viên là một ví dụ hiếm hoi của việc can thiệp thẩm mỹ mà không bị mất nét riêng trên gương mặt.

Khi mới ra mắt, gương mặt Kim So Yeon được nhận xét khá dài và có phần cằm góc cạnh, nhưng theo thời gian, khuyết điểm ấy dần được khắc phục và giúp vẻ ngoài nữ diễn viên trông mềm mại hơn

Ở thời điểm hiện tại, dù đã ở tuổi 44, nhưng nhan sắc cùng thần thái của Kim So Yeon lại được nhận xét trẻ trung hơn hẳn thời mới đôi mươi