"Ác nữ Penthouse" Kim So Yeon từng bị fan cuồng khủng bố vì diễn chung với nhóm nhạc nam nổi tiếng

Ngày nay, Kim So Yeon là 1 trong những diễn viên đình đám màn ảnh xứ Hàn, nổi tiếng với vai "ác nữ" Cheon Seo Jin trong phim Penthouse. Tuy nhiên lúc mới vào nghề, cô đã trải qua không ít khó khăn, trong đó có việc bị fan cuồng "khủng bố" do lỡ đóng cặp với 1 nhóm nhạc thần tượng.

Trên chương trình You Quiz On The Block, nữ diễn viên đã trải lòng về điều này. Lúc mới ra mắt, cô hợp tác với 1 nhóm nhạc thần tượng nam thế hệ đầu tiên trong 1 tiểu phẩm. Có cảnh quay 1 thành viên cõng Kim So Yeon, và điều đó đã khiến người hâm mộ của nhóm phẫn nộ. Những fan cuồng này đã tìm đến khu chung cư Kim So Yeon sống, viết những câu chửi rủa khiếm nhã lên tường, thang máy và sân chơi. Mẹ nữ diễn viên luôn mang theo khăn lau để xóa những dòng chữ này.

Kim So Yeon trải lòng về nhiều kỷ niệm trên You Quiz On The Block

MC quốc dân Yoo Jae Suk không giấu nổi ngạc nhiên khi biết Kim So Yeon bị fan cuồng của nhóm nhạc nam khủng bố

Khi Kim So Yeon song ca cùng Jo Jang Hyuk tại 1 chương trình âm nhạc, cô phát hiện rằng nhóm nhạc nam kia cũng tham gia chương trình. Không nằm ngoài dự đoán, fan của nhóm nam dưới sân khấu đã có phản ứng gay gắt với Kim So Yeon. Khi nữ diễn viên bước ra sân khấu, ban đầu là bầu không khí im lặng, nhưng sau đó là tiếng xì xào và tiếng hét vào mặt cô: "Biến đi".

Khi Kim So Yeon đang hát, nhiều fan cuồng đã hét lên rằng "Biến đi"

"Ác nữ Penthouse" nói rằng ở thời điểm đó, cô đã chuyên nghiệp và bình tĩnh biểu diễn hết ca khúc. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, sự cố đó khiến cô buồn bã và khó chịu. MC Yoo Jae Suk đành an ủi Kim So Yeon rằng có lẽ những fan cuồng ngày ấy sẽ cảm thấy xấu hổ về hành động của họ sau khi trưởng thành hơn.

Ngày nay, Kim So Yeon là "ác nữ" đình đám màn ảnh xứ Hàn

Nguồn: Koreaboo