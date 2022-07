"Ác nữ Penthouse" Kim So Yeon sắc vóc mê người, Cha Seung Won hóa ông lão U70 bên dàn mỹ nhân Kpop trên thảm đỏ

Vào ngày 21/7, cả dàn sao Hàn đình đám đã đổ bộ Lễ trao giải Quảng cáo phát sóng 2022. Sự xuất hiện của cả dàn sao quyền lực Kim So Yeon, tài tử Cha Seung Won, Oh My Girl, nữ vũ công đình đám Aiki, sao nhí Jung Dong Won... ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại sự kiện, "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon trở thành tâm điểm với diện mạo xinh đẹp lộng lẫy như nữ thần. Dù đã 42 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn khiến công chúng phải ngẩn ngơ trước nét đẹp sang chảnh, khí chất bừng sáng cùng thân hình nuột nà, khiến cả dàn mỹ nhân Kpop của các nhóm nhạc đình đám Oh My Girl, Aiki lép vế. Trong khi đó, dù tài tử Cha Seung Won gây choáng khi xuất hiện với bộ râu trắng bạch kim đối lập hẳn với mái đầu đen nhánh, khiến anh trông không khác gì 70 tuổi mặc dù mới 52.

Vừa bước vào sự kiện, Kim So Yeon đã đặc biệt gây chú ý với nhan sắc và vóc dáng đẹp tựa nữ thần. Chiếc váy đen tôn lên tuyệt đối vẻ đẹp sang chảnh, vóc dáng lý tưởng của "ác nữ Penthouse"

Làn da trắng nuột nà, tấm lưng gợi cảm của Kim So Yeon được phô diễn trọn vẹn. Ở tuổi 42, nữ diễn viên toát lên nét đẹp khó cưỡng với đường nét khuôn mặt sắc sảo

Góc nghiêng xinh đẹp, sống mũi cao vút của Kim So Yeon khiến khán giả không thể rời mắt

Cha Seung Won bước đi dự sự kiện như bước trên sàn catwalk, bộ vest đen lịch lãm đã tôn lên vóc dáng chuẩn mẫu của tài tử đình đám

Tuy nhiên trông anh như ông lão 70 tuổi vì bộ râu bạc phơ, gương mặt hiện rõ nhiều nếp nhăn ở vùng mắt

Oh My Girl diện trang phục đáng yêu, nữ tính tông màu đen trắng

"Nàng center" YooA gây ấn tượng với vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng sáng và nhan sắc kiêu kỳ

Nụ cười của trưởng nhóm Hyojung như làm bừng sáng cả khung hình

Em út Arin xinh đẹp ngây thơ và trong sáng, là 1 trong những mỹ nhân Kpop nổi bật hiện nay

Nữ vũ công đình đám Aiki xuất hiện trong bộ trang phục cực ngầu, diện mạo cá tính nổi bần bật. Mái tóc đỏ rực và khí chất "soái tỷ" của Aiki gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng

Sao nhí sinh năm 2007 - Jung Dong Won làm netizen trầm trồ với màn dậy thì thành công, cao lớn vượt trội chỉ trong thời gian ngắn

Nhóm nhạc đàn em của Bi Rain - Ciipher

Nguồn: Dispatch, Starnews

https://kenh14.vn/ac-nu-penthouse-kim-so-yeon-sac-voc-me-nguoi-cha-seung-won-hoa-ong-lao-u70-ben-dan-my-nhan-kpop-tren-tham-do-20220721215423742.chn