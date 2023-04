Từng có màn “mượn rượu tỏ tình”, giờ đây ác nữ Penthouse Kim So Yeon và ông xã tài tử lại hẹn hò lãng mạn như phim

Tối 1/4, "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon đăng lên Instagram cá nhân loạt ảnh từ buổi hẹn hò với ông xã Lee Sang Woo. Được biết, vợ chồng người đẹp sinh năm 1980 vừa tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn tại tiệm bánh của ông xã cựu thành viên S.E.S - Bada. Nửa kia của Bada là nhân vật ngoài ngành giải trí nên anh không lộ diện trong loạt ảnh do Kim So Yeon chia sẻ.

Nhiều khán giả dành nhiều lời khen "có cánh" cho ngoại hình trẻ trung của 3 ngôi sao ở tuổi 43. Nhưng khung hình lãng mạn như 1 cảnh phim của cặp đôi Kim So Yeon - Lee Sang Woo mới là điều chiếm trọn spotlight trong loạt ảnh. Ở bên nhau đã 7 năm, 2 ngôi sao vẫn dành cho nhau những cử chỉ như thuở mới yêu, khiến người hâm mộ thích thú xen lẫn ngưỡng mộ.

Cặp đôi nắm chặt tay nhau trong buổi hẹn hò, từ đôi mắt của họ ánh lên niềm hạnh phúc. Nhìn hình ảnh ngọt ngào lãng mạn này, công chúng còn tưởng "ác nữ Penthouse" và ông xã tài tử đang quay phim ngôn tình.

Kim So Yeon - Lee Sang Woo tận hưởng buổi hẹn hò ấm cúng tại tiệm bánh của chồng Bada

Hình ảnh cặp đôi nắm chặt tay, nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đã chiếm trọn spotlight

Chồng Bada là người ngoài ngành giải trí nên anh không xuất hiện cùng bà xã và cặp đôi Kim So Yeon - Lee Sang Woo trong loạt ảnh công khai

"Ác nữ Penthouse" và cựu thành viên S.E.S nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc quyến rũ, làn da trẻ trung ở tuổi 43. Được biết, họ là cặp chị em thân thiết đáng ngưỡng mộ ở làng giải trí Kbiz

Trước đó, Kim So Yeon - Lee Sang Woo từng gây bão xứ Hàn với câu chuyện tình yêu "mượn rượu tỏ tình" như trên màn ảnh. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ tại trường quay tác phẩm Happy Home (Gia Hòa Vạn Sự Thành). Trong quá trình hợp tác, họ dần rung động trước đối phương, nhưng 2 người không dám bày tỏ tấm lòng mình.

Mãi tới những tuần cuối cùng của quá trình quay phim Happy Home, Lee Sang Woo mới có dũng khí để tỏ tình với người trong mộng. Anh nhận ra rằng trong cuộc đời này, anh nhất định không thể vuột mất cô gái tốt này.

Vào 1 buổi sáng nọ, Lee Sang Woo gọi điện thoại cho Kim So Yeon khi anh đã có sẵn hơi men trong người. Nhưng anh lại ngập ngừng, không dám bày tỏ trực tiếp. Nghệ sĩ hài Jung Chan Woo ngồi bên cạnh đã giật điện thoại từ tay Lee Sang Woo và thú nhận thay cho tài tử họ Lee: "So Yeon ơi, Sang Woo nói rằng nó rất thích em".

Lee Sang Woo có màn "mượn rượu tỏ tình" dành cho "ác nữ Penthouse"

Sau ngày hôm đó, 2 ngôi sao vẫn chưa chính thức trở thành cặp đôi yêu nhau, nhưng tình cảm giữa họ đã tiến triển thêm 1 bước quan trọng. Và tới tháng 9/2016, Kim So Yeon - Lee Sang Woo tuyên bố hẹn hò trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Họ chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích hồi giữa năm 2017.

Nguồn: MT News