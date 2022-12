Nhức mắt 7 thảm hoạ đi vào lịch sử thảm đỏ Hàn Quốc: "Ác nữ Penthouse" và Lee Sung Kyung chưa sốc bằng mỹ nhân Moon Lovers

Thảm đỏ xứ Hàn thường là nơi chứng kiến những màn khoe dáng đẳng cấp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những nhân vật chiếm trọn sự chú ý từ truyền thông với trang phục quá đà, phản cảm và chiêu trò gây sốc. Không ít khán giả cho rằng, những ngôi sao này cố tình làm lố để khuấy động dư luận, thu hút sự chú ý về mình.

Kim So Yeon luôn xuất hiện trên màn ảnh với diện mạo ấn tượng cùng vai diễn "khó nhằn". Ngoài đời, nữ diễn viên lại có tính cách khá hài hước, nhí nhảnh, khác hẳn trên màn ảnh. Tuy nhiên hình ảnh táo bạo của cô trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2007 đem lại ấn tượng khác hẳn đối với khán giả. Năm đó, "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon từng trở thành tâm điểm gây sốc, thậm chí chấn động cả Kbiz với chiếc váy hở hang "nhức mắt". Trong bộ váy được cắt xẻ táo bạo, Kim So Yeon tự tin để ngực trần, khiến nhiều người phát ngượng và sợ nữ diễn viên "lộ hàng" giữa hàng chục ống kính máy quay.

Kim So Yeon để ngực trần trong trang phục táo bạo năm đó, trở thành tâm điểm gây tranh cãi suốt nhiều năm liền vì độ hở bạo quá đà

Ở thời điểm 2007, sự nghiệp của Kim So Yeon có dấu hiệu đi xuống. Người đẹp chia sẻ với Sports Seoul rằng, nhờ màn xuất hiện gây tranh luận tại thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2007 mà cô đã "hâm nóng" được tên tuổi sau thời gian dài im ắng. Tuy nhiên không ít khán giả vẫn cho rằng, nữ diễn viên đình đám này chiêu trò quá đà, lợi dụng trang phục phản cảm đến mức đi vào lịch sử thảm đỏ Hàn Quốc để nâng tầm tên tuổi.

Kim So Yeon tiết lộ rằng, bộ váy gây tranh cãi đã giúp sự nghiệp cô khởi sắc

Trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Seoul 2015, Lee Sung Kyung từng gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và nụ cười ngọt ngào như thiên thần. Tuy nhiên, nhan sắc lại không phải là điều giúp Lee Sung Kyung chiếm sóng mạng xã hội trong ngày hôm đó, mà lại là bộ trang phục xuyên thấu. Từ đây, hình tượng của nữ diễn viên kiêm người mẫu có phần xấu đi trong mắt không ít khán giả.

Lee Sung Kyung xuất hiện vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ nhưng điểm nhấn trong những hình ảnh thảm đỏ của người đẹp lại nằm ở trang phục xuyên thấu

Bộ trang phục dự thảm đỏ của Lee Sung Kyung bị nhiều người đánh giá là phản cảm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng ngọc nữ mà cô gây dựng

Mỹ nhân Moon Lovers Kang Han Na không phải là cái tên đình đám nhưng cô lại chiếm trọn sự chú ý tại thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2013. Xuất hiện với chiếc váy xuyên thấu hở hang, nữ diễn viên nhận về "cơn mưa gạch đá" từ công chúng. Trong chiếc váy gây tranh cãi, Kang Han Na thậm chí còn bị lộ 1 phần vòng 3 trước ống kính.

Phần trước chiếc váy mà Kang Han Na diện không có gì đáng chú ý...

Tuy nhiên, phần sau chiếc váy lại khiến mỹ nhân Moon Lovers hứng đủ "gạch đá". Chiếc váy làm cho nữ diễn viên bị lộ rõ cả phần vòng 3 phản cảm. Đây cũng là một trong những màn đi thảm đỏ gây "nhức mắt" nhất lịch sử Kbiz

Seo Ri Seul

Seo Ri Seul vốn mờ nhạt trong làng phim xứ kim chi. Đến nay, cô mới chỉ tham gia 1 vài tác phẩm không được nhiều khán giả biết đến như Cancelled Faces, I Like Sexy Women,… Sự kiện hiếm hoi giúp người đẹp phủ sóng truyền thông chính là thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2014.

Trên thảm đỏ danh giá năm đó, Seo Ri Seul thu hút mọi sự chú ý với trang phục phản cảm, xuyên thấu 2 bên. Trong chương trình TV News At Night (SBS) hồi tháng 10/2014, nữ diễn viên đã thừa nhận dùng chiếc đầm xuyên thấu để giúp mình trở nên nổi bật giữa rừng sao. Nhưng sau màn xuất hiện phản cảm, nữ diễn viên này vẫn ngụp lặn như bong bóng giữa không ít tên tuổi cố gắng chiêu trò để nổi tiếng.

Seo Ri Seul diện đầm xuyên thấu 2 bên, bị đánh giá là mặc như không mặc

Vụ lùm xùm giúp cô được khán giả để mắt đến nhưng cũng chỉ có tác dụng trong ngắn hạn. Sau đó, do không có tác phẩm nổi bật nên Seo Ri Seul dần "chìm nghỉm" trong chốn showbiz Hàn cạnh tranh khốc liệt

No Soo Ram (Choi Sung Hee)

Trên thảm đỏ lễ trao giải Rồng Xanh 2014, nữ diễn viên kém tên tuổi No Soo Ram gây "náo loạn" khi xuất hiện với trang phục xuyên thấu phản cảm. Công chúng càng phẫn nộ hơn khi biết được rằng No Soo Ram thực ra là nhân vật không mời mà tới sự kiện. Cư dân mạng chỉ trích thậm tệ hành động kém duyên, phản cảm của nữ diễn viên, cho rằng cô bất chấp để được nổi tiếng.

Làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận khiến No Soo Ram bị mắc chứng rối loạn lo âu. Thời gian sau đó, "thảm họa Rồng Xanh 2014" quyết định từ bỏ nghệ danh No Soo Ram, chuyển sang dùng tên thật Choi Sung Hee nhằm quên đi lùm xùm thảm đỏ năm nào. Hiện tại, cô đang nỗ lực hoạt động nghệ thuật 1 cách nghiêm túc để cứu vãn hình ảnh cá nhân.

No Soo Ram gây "náo loạn" Rồng Xanh 2014 với bộ trang phục gây "nhức mắt"

Đáng chú ý, ban tổ chức Rồng Xanh còn lên tiếng xác nhận rằng No Soo Ram không hề nằm trong danh sách khách mời của sự kiện

Mỹ nhân phim 18+ Ha Na Kyung từng xuất hiện trên thảm đỏ Rồng Xanh 2012 với bộ trang phục cắt xẻ táo bạo tới gần rốn. Trước ống kính, vòng 1 khủng của nữ diễn viên được phô ra, khiến nhiều khán giả phải "đỏ mặt".

Chưa dừng lại ở việc khoe vòng 1 đồ sộ, mỹ nhân phim 18+ còn cố tình ngã sõng soài, để lộ phần nhạy cảm ngay trên thảm đỏ danh giá. Cuối năm 2012, tờ Chosun Ilbo còn chọn Ha Na Kyung là nghệ sĩ nữ mặc xấu nhất năm với màn xuất hiện thảm họa tại Rồng Xanh.

Ha Na Kyung diện trang phục cắt xẻ phản cảm đến mức không còn gì để nói. Vòng 1 đồ sộ của người đẹp bị phô ra quá lộ liễu, khiến bao người cảm thấy ngán ngẩm

Ngôi sao chiêu trò này sau đó đã bị tờ Chosun Ilbo chọn là nữ nghệ sĩ mặc xấu nhất năm 2012

Lim Ji Young

Trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Gwangju năm 2015, mỹ nhân phim 18+ Lim Ji Young khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện với trang phục khoét sâu phản cảm. Ở 1 số góc chụp, người đẹp còn bị hớ hênh.

Trước đó, Lim Ji Young bị gắn mác "người đẹp thích khoe thân". Rất nhiều lần cô hứng chỉ trích vì diện trang phục phản cảm tại các sự kiện đông người. Được biết, nữ diễn viên không chỉ hoạt động tại Hàn Quốc mà còn tham gia đóng 1 số bộ phim người lớn tại Nhật Bản. Sau này, Lim Ji Young cũng nhanh chóng trở thành cái tên mờ nhạt, trôi nổi không ai bận tâm trong showbiz và biến mất hút.

Lim Ji Young diện trang phục phản cảm, hớ hênh trước ống kính. Tuy nhiên chiêu trò này cũng không thể cứu vãn được tên tuổi của Lim

Nguồn: Naver