Song Joong Ki xuất hiện lịch lãm trong bộ ảnh mới, diện mạo thay đổi đáng chú ý sau khi trở thành "ông bố hai con"

Nam diễn viên Song Joong Ki vừa thực hiện bộ ảnh mới cho tạp chí Noblesse Men Korea, thu hút sự chú ý với hình ảnh chín chắn, đĩnh đạc và đầy nội tâm. Trong loạt ảnh được thực hiện trên du thuyền giữa nền trời xanh và ánh nắng đầu hè, Song Joong Ki khoác lên mình những bộ trang phục thanh lịch, toát lên vẻ ngoài điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành – vừa là ngôi sao giải trí, vừa là người chồng, người cha.

Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi chào đón người con thứ hai vào cuối năm 2024. Sau đám cưới kín đáo với Katy Louise Saunders và chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình, Song Joong Ki dần rút lui khỏi các hoạt động truyền thông ồn ào, tuy nhiên vẫn đều đặn duy trì sự nghiệp diễn xuất thông qua những dự án chọn lọc.

Năm 2025, anh sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình “My Youth”, hợp tác cùng nữ diễn viên Chun Woo Hee. Trong phim, Song Joong Ki vào vai Sunwoo Hae – một cựu diễn viên nhí từng nổi tiếng nhưng buộc phải rút khỏi ngành giải trí vì một vụ việc trong quá khứ. Hiện tại, nhân vật sống ẩn mình trong một thị trấn ven biển, mở tiệm bán hoa và viết tiểu thuyết. Bộ phim được kỳ vọng sẽ khai thác chiều sâu cảm xúc và đánh dấu một bước chuyển mình trong phong cách diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1985.

Ngoài ra, Song Joong Ki cũng sẽ góp mặt trong chương trình thực tế sau gần một thập kỷ vắng bóng. Anh xác nhận tham gia “The Seasons – Lee Young Ji’s Rainbow” và dự kiến có mặt trong một số tập của “Please Take Care of My Refrigerator”, cho thấy nỗ lực mở rộng hình ảnh và giữ kết nối với khán giả đại chúng.

Bên cạnh đó, anh còn xuất hiện trong vai khách mời đặc biệt của bộ phim điện ảnh Nhật Bản “Romantics Anonymous” – dự án hợp tác giữa Han Hyo Joo và Oguri Shun. Sự xuất hiện của Song Joong Ki trong một sản phẩm quốc tế tiếp tục chứng minh sức hút bền vững và vị trí đặc biệt của anh trong làng giải trí châu Á.

Song Joong Ki hiện sống cùng vợ và các con tại Hàn Quốc, đồng thời thường xuyên di chuyển giữa Seoul và Rome – quê hương của vợ anh. Dù kín tiếng về đời tư, nhưng hình ảnh của nam diễn viên luôn gắn liền với sự chỉn chu, trưởng thành và một lối sống hướng nội, yên bình.

Bộ ảnh mới không chỉ ghi dấu sự trở lại của Song Joong Ki trong vai trò nghệ sĩ, mà còn cho thấy sự chuyển mình trong phong cách – từ chàng trai lãng tử của màn ảnh Hàn Quốc trở thành một quý ông thực thụ.