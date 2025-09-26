Nhận được tin nhắn công việc vào đêm muộn, người EQ sẽ không tức giận hay mặc kệ mà phản hồi bằng 5 cách cực tinh tế này

Chắc hẳn trong chúng ta, không ít người từng rơi vào cảnh đang ngủ say bỗng giật mình vì tin nhắn công việc gửi đến lúc nửa đêm. Trong trạng thái ngái ngủ, cảm giác đầu tiên thường là khó chịu, bực bội hoặc thậm chí muốn mặc kệ cho đến sáng hôm sau.

Nhưng với những người sở hữu trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, cách phản ứng lại hoàn toàn khác. Họ hiểu rằng giận dữ hay im lặng không phải lựa chọn khôn ngoan. Thay vào đó, họ chọn cách phản hồi khéo léo, vừa giữ được sự chuyên nghiệp, vừa bảo vệ ranh giới cá nhân. Dưới đây là 5 cách điển hình mà người EQ cao thường áp dụng khi nhận tin nhắn công việc lúc nửa đêm.

1. Xác nhận thông tin, hẹn thời điểm xử lý

Cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất chính là gửi một tin nhắn xác nhận rằng thông tin đã được tiếp nhận, đồng thời hẹn thời điểm xử lý vào sáng hôm sau. Một câu như: “Mình đã nhận được, sáng mai sẽ giải quyết ngay” tuy ngắn gọn nhưng có tác dụng rất lớn. Nó thể hiện rằng bạn không thờ ơ với công việc, đồng thời cũng khéo léo cho đối phương thấy rằng bạn cần thời gian để nghỉ ngơi. Sự điềm tĩnh này giúp cả hai bên đều cảm thấy yên tâm: người gửi biết chắc chắn vấn đề đã được nắm rõ, còn bạn thì bảo toàn được giấc ngủ cho phần còn lại của đêm.

2. Giữ thái độ linh hoạt trong trường hợp khẩn cấp

Dĩ nhiên, không phải tin nhắn nào đến nửa đêm cũng chỉ là thông báo đơn thuần. Sẽ có những lúc sự cố phát sinh, đòi hỏi phải xử lý ngay lập tức. Người EQ cao luôn để ngỏ khả năng ứng phó bằng một tin nhắn mang tính linh hoạt: “Nếu việc này gấp, bạn gọi mình ngay nhé, còn không thì mai mình sẽ xử lý.” Câu trả lời ngắn nhưng rõ ràng, vừa cho thấy sự sẵn sàng hợp tác khi cần thiết, vừa ngầm thiết lập nguyên tắc: chỉ những trường hợp thật sự khẩn cấp mới nên làm phiền vào giờ nghỉ. Đây là cách ứng xử thông minh, giúp họ vừa giữ trách nhiệm công việc, vừa không bị cuốn vào những chuyện chưa cần thiết.

3. Thể hiện sự đồng cảm với người gửi

Thay vì để sự khó chịu lấn át, người EQ cao luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác. Họ hiểu rằng, có thể đối phương cũng đang chịu áp lực, hoặc buộc phải nhắn tin ngay để tránh quên mất thông tin quan trọng. Vì thế, lời phản hồi thường mang màu sắc chia sẻ, chẳng hạn: “Chắc bạn cũng đang bận nên mới báo ngay, mình đã nhận được rồi.” Một câu chữ ngắn ngủi nhưng đủ sức khiến người gửi cảm thấy được thấu hiểu, thay vì bị trách móc vì đã làm phiền. Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa phản ứng cảm tính và sự tinh tế trong việc quản lý cảm xúc.

4. Khéo léo đặt ranh giới mềm

Dù lịch sự và chuyên nghiệp, người EQ cao cũng không bao giờ bỏ qua việc bảo vệ thời gian cá nhân. Sau khi xác nhận thông tin, họ có thể nhẹ nhàng nhắn thêm: “Mình đã nắm được, sáng mai sẽ xử lý. Nếu không gấp, bạn gửi trong giờ làm việc nhé, lúc ấy mình sẽ tập trung hơn.” Đây là một dạng “ranh giới mềm” - không cứng nhắc, cũng không khiến đối phương khó chịu, nhưng đủ để họ hiểu rằng việc nhắn tin ngoài giờ chỉ nên diễn ra khi thật sự cần thiết. Thiết lập ranh giới như vậy giúp tạo thói quen lành mạnh trong giao tiếp công việc, đồng thời giúp bản thân tránh kiệt sức vì bị xâm lấn quá nhiều vào cuộc sống riêng.

5. Trấn an để giảm căng thẳng

Có không ít trường hợp, người gửi tin nhắn vào nửa đêm không chỉ muốn thông báo, mà thực sự đang lo lắng và cần được trấn an. Người EQ cao thường tinh ý nhận ra điều này. Thay vì chỉ xác nhận đã nhận thông tin, họ thường thêm một câu động viên: “Bạn cứ yên tâm, sáng mai mình sẽ xử lý ổn thỏa.” Chỉ một lời nhắn ngắn gọn nhưng có thể giúp đối phương bớt căng thẳng, ngủ ngon hơn, đồng thời củng cố sự tin tưởng vào khả năng hợp tác của bạn. Đây cũng là cách họ xây dựng mối quan hệ công việc tích cực, lâu dài.

Người EQ cao sẽ không để sự giận dữ bộc phát, cũng không chọn cách im lặng để rồi dễ gây hiểu lầm là thờ ơ. Họ chọn phản hồi khéo léo bằng những tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ trọng lượng. Trong bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt và áp lực, kỹ năng xử lý những tình huống “oái oăm” như tin nhắn lúc nửa đêm ngày càng quan trọng. Nó không chỉ giúp bạn giữ được giấc ngủ bình yên, mà còn góp phần khẳng định sự chuyên nghiệp và xây dựng những mối quan hệ bền vững.