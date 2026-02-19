Nhận được tin báo tài khoản SHB của người đàn ông SN 1984 nhận được 200 triệu đồng, công an dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh

Theo công an tỉnh Nghệ An, ngày 09/02/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng điện tử, anh Nguyễn Tú Lợi, trú tại khối 15 Nghi Phú, phường Vinh Phú chuyển khoản nhầm số tiền 200 triệu đồng. Do sơ xuất, anh chuyển khoản số tiền trên vào một tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tên N.H.A.T. Sau đó, anh Lợi đã đến trình báo Công an phường để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An khẩn trương xác minh, phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ chủ tài khoản nhận tiền. Qua đó, công an xác định người nhận số tiền trên là anh N.H.A.T. (sinh năm 1984), trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được liên hệ, giải thích và hướng dẫn, anh T. hợp tác, thực hiện thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho anh Lợi vào chiều ngày 12/02/2026.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Tú Lợi xúc động chia sẻ, khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn, anh rất hoang mang, lo lắng vì đây là khoản tiền gia đình tích góp, dành dụm. Nhờ sự nhanh chóng, tận tình và trách nhiệm của cán bộ Công an phường, anh được nhận lại đầy đủ số tiền.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trong giao dịch chuyển khoản điện tử nhằm tránh những rủi ro không đáng có. Đối với người thực hiện chuyển khoản, cần kiểm tra kỹ thông tin về số tài khoản, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng trước khi xác nhận lệnh chuyển tiền. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với ngân hàng đang sử dụng để được hỗ trợ xử lý hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn kịp thời.

Đối với người nhận tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không sử dụng số tiền nhận được vào mục đích cá nhân, bởi hành vi chiếm giữ tài sản do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cần chủ động liên hệ ngân hàng để thông báo và phối hợp hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Nghệ An