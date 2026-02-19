Dùng iPhone sang chảnh mà lúc nào tôi cũng mang theo một chiếc điện thoại "cục gạch": Tất cả vì lý do này

"Dù chiếc iPhone có thể đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân, tôi vẫn luôn mang bên mình một chiếc điện thoại cơ bản ở bất cứ đâu. Nghe có vẻ thừa thãi, thậm chí là lỗi thời, nhưng với tôi, đây lại là một vật bất ly thân không thể thiếu mỗi ngày" - cây bút Alvin Wanjala của MakeUseOf chia sẻ trải nghiệm khác biệt của mình.

Dưới đây là lý do của anh.

5. Giúp tôi tách biệt khỏi những "tiếng ồn" kỹ thuật số

Lợi ích lớn nhất của việc mang theo một chiếc điện thoại cơ bản chính là cơ hội được tạm rời xa làn sóng thông báo và những yếu tố gây xao nhãng liên tục từ smartphone.

Với iPhone, tôi bị bủa vây suốt cả ngày bởi email, thông báo mạng xã hội, tin tức, lời nhắc ứng dụng và đủ thứ linh tinh khác. Ngay cả khi đã cố gắng thiết lập giới hạn thời gian hoặc sử dụng chế độ tập trung, tôi vẫn cảm thấy như luôn có thứ gì đó đang tranh giành sự chú ý của mình.

Tất nhiên, tôi có thể thử biến chiếc iPhone thành một chiếc điện thoại cơ bản bằng phần mềm, nhưng cách đó chưa bao giờ thực sự hiệu quả. Những chiếc smartphone hiện đại luôn có sức hút khó cưỡng đối với sự chú ý của con người.

Ngược lại, với một chiếc điện thoại "cùi bắp", tôi dễ dàng đạt được mục tiêu có những ngày hoàn toàn không mạng xã hội mà vẫn đảm bảo liên lạc thông suốt qua cuộc gọi và tin nhắn SMS.

Ở đó, tôi không bị thôi thúc việc lướt mạng xã hội vô tận vì đơn giản là máy không có ứng dụng, và dù muốn tôi cũng chẳng thể cài đặt thêm. Điều này giúp những ngày "cai nghiện kỹ thuật số" (digital detox) trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tuyệt vời nhất là nếu ai đó cần tìm, họ vẫn có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại truyền thống thay vì iMessage hay WhatsApp. Bên cạnh đó, vì vẫn mang theo iPhone trong túi, tôi có thể lấy nó ra bất cứ khi nào cần những tính năng mà điện thoại cơ bản không có, như đặt xe hay gọi đồ ăn.

4. Độ bền "nồi đồng cối đá"

Smartphone ngày nay rất mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ mong manh. Mặc dù các nhà sản xuất không ngớt lời ca ngợi những mẫu máy mới có khả năng chống rơi vỡ và trầy xước tốt hơn, nhưng thực tế lại khác xa. Chỉ cần một cú rơi nhẹ cũng có thể khiến màn hình nứt toác, hỏng camera hoặc vỡ mặt lưng kính, kéo theo đó là hóa đơn sửa chữa đắt đỏ. Đó là lý do tại sao chiếc iPhone của bạn luôn cần đến ốp lưng.

Trong khi đó, những chiếc điện thoại cơ bản lại được ví như những chiếc "xe tăng". Đa số được làm từ vỏ nhựa cứng cáp, màn hình nhỏ và bàn phím vật lý có thể chịu được những cú va đập, rơi rớt hay thậm chí là sự sử dụng thô bạo.

Tôi đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại "cùi bắp" của mình xuống sàn gạch nhiều lần không đếm xuể, nhưng nó hầu như chẳng để lại vết trầy nào. Và điều tuyệt nhất là gì? Nó chẳng cần đến ốp lưng hay miếng dán màn hình—trái ngược hoàn toàn với chiếc iPhone mà tôi phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

3. Thời lượng pin cực kỳ ấn tượng

Nếu có một khía cạnh mà smartphone hiện đại đang tụt hậu so với điện thoại cơ bản, thì đó chính là thời lượng pin. Thực tế, pin smartphone ngày càng trở nên tệ hơn, trong khi điện thoại cơ bản lại sở hữu thời lượng pin không đối thủ.

So với iPhone hay hầu hết smartphone thường phải sạc ít nhất một lần mỗi ngày, chiếc điện thoại cơ bản của tôi có thể trụ vững vài ngày chỉ với một lần sạc, đôi khi là cả tuần.

Đây là điều không tưởng trong thế giới smartphone hiện nay, nơi mà chỉ cần sử dụng vài giờ là pin đã sụt đáng kể vào giữa ngày. Thậm chí tệ hơn, chiếc Android hay iPhone của bạn có thể bị sụt pin ngay cả khi để qua đêm mà không hề động đến.

Bí mật đằng sau thời lượng pin đáng mơ ước của điện thoại cơ bản chính là sự đơn giản. Không có các ứng dụng ngốn điện, không màn hình lớn, cũng không kết nối internet liên tục, chúng tiêu thụ rất ít năng lượng.

Với tôi, sự an tâm khi biết mình có một thiết bị không bao giờ "chết yểu" sau vài giờ sử dụng hay để chế độ chờ là điều vô cùng quý giá.

2. Phương án dự phòng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp

Một trong những lý do thực tế nhất khiến tôi mang theo điện thoại cơ bản là sự an tâm khi luôn có một phương án dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

Smartphone rất tiện lợi nhưng không phải là bất bại. Chúng có thể hết pin đột ngột, treo ứng dụng, hoặc do bản chất mỏng manh, chúng có thể hư hỏng vào đúng thời điểm tồi tệ nhất. Thậm chí, smartphone còn dễ trở thành mục tiêu của kẻ trộm vì giá trị cao.

Việc cất sẵn một chiếc điện thoại cơ bản trong túi đồng nghĩa với việc tôi không bao giờ bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn nếu thiết bị chính có vấn đề.

Sự đơn giản cũng giúp chúng hoạt động ổn định hơn vì không cần cập nhật phần mềm liên tục và ít khi bị đơ máy trong những tình huống quan trọng. Khi khẩn cấp, sự tin cậy này có giá trị hơn bất kỳ tính năng hào nhoáng nào.

1. Giá rẻ và dễ dàng thay thế

Nếu bạn đang cân nhắc sắm một chiếc điện thoại dự phòng, điện thoại cơ bản là lựa chọn kinh tế nhất. Để sở hữu một thiết bị có thể "cứu nguy" cho bạn trong lúc khẩn cấp, bạn chỉ tốn một khoản tiền rất nhỏ.

Bạn thường có thể tìm thấy chúng với giá dưới 50 USD (vài trăm nghìn đồng), ngay cả những mẫu siêu bền cao cấp cũng rẻ hơn nhiều so với một chiếc smartphone hiện đại. Thậm chí ở nơi tôi sống, tôi chỉ mất khoảng 10 USD để sở hữu một chiếc.

Mức giá rẻ giúp tôi không phải lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với nó. Nếu lỡ làm mất, đánh rơi hay vô tình làm hỏng, việc thay mới rất nhanh chóng và ít tốn kém.

Điều này giúp tôi thoải mái mang nó theo trong những tình huống mà tôi không muốn mạo hiểm rút chiếc iPhone đắt tiền ra. Điều tương tự chắc chắn không thể áp dụng cho smartphone—những thiết bị dường như ngày càng đắt đỏ hơn qua mỗi năm.

Việc mang theo một chiếc điện thoại "cùi bắp" song song với smartphone nghe có vẻ dư thừa, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. Nó giúp tôi dễ dàng thoát khỏi sự nhiễu loạn của thế giới số, duy trì liên lạc cả tuần chỉ với một lần sạc, bền bỉ trước mọi va đập và là "phao cứu sinh" đáng tin cậy khi khẩn cấp—tất cả chỉ với một mức chi phí cực thấp.

Ngay cả trong thế giới bị smartphone thống trị như hiện nay, chiếc điện thoại cơ bản vẫn là một tấm lưới an toàn đơn giản và vững chãi của riêng tôi.