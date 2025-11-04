Nhận được 2,2 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông từ chối trả lại

Sau khi nghe tin đồn rằng công ty của mình sắp trao một khoản tiền thưởng lớn, một công nhân nhà máy không thể tin vào mắt mình khi thấy 65.000 bảng Anh (2,2 tỷ đồng) được chuyển vào tài khoản của mình.

Vladimir Rychagov dự kiến sẽ được trả khoảng 440 bảng Anh (15 triệu đồng) tiền nghỉ phép nhưng ông vô cùng vui mừng khi nhận được 65.000 bảng Anh (2,2 tỷ đồng).

Ông là trưởng phòng tại Severavtodor và đang nghỉ phép không lương 5 ngày vào thời điểm xảy ra vụ việc vào tháng 1.

Niềm vui này không kéo dài được lâu vì ông đã bị ngập trong các cuộc gọi từ phòng kế toán thông báo rằng số tiền trên bị chuyển nhầm.

Vladimir đề xuất doanh nghiệp ở Khanty-Mansiysk, Nga, khấu trừ 20 phần trăm thu nhập hàng tháng của ông nhưng lời đề nghị đã bị từ chối.

Vladimir đã từ chối trả lại số tiền do công ty chuyển nhầm. Ảnh minh họa/Getty

Theo các tài liệu của tòa án do chủ lao động của công nhân nhà máy nộp, số tiền lớn mà Vladimir nhận được dự định dùng để trả lương cho 34 nhân viên tại một chi nhánh hoàn toàn khác.

Ban quản lý cho rằng Vladimir nên trả lại tiền nhưng sau khi tìm hiểu kỹ trên mạng, ông đã quyết định không làm vậy.

Nhà máy lập luận rằng Vladimir đã nhận nhầm tiền do lỗi phần mềm nên anh ta có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đó.

Trong khi đó, Vladimir lập luận rằng số tiền này dưới tên công ty chứ không phải tên một chi nhánh cụ thể vì chúng được liệt kê là "tiền lương" trong lệnh thanh toán, do đó ông khẳng định mình có quyền được hưởng số tiền này.

Người công nhân này cho biết lời đề nghị gửi lại tiền của công ty đã nhanh chóng chuyển thành lời đe dọa, vì vậy Vladimir đã vung tiền mua một chiếc xe máy, đổi số điện thoại và chuyển đến một thành phố mới cùng gia đình.

Sau đó, Vladimir đã bị nhà máy kiện và tài khoản ngân hàng của ông bị đóng băng.

Vladimir cho biết: "Tôi đã nhận được đơn khiếu nại, cáo buộc tôi thông đồng với một kế toán viên và thực hiện một số hành vi gian lận kinh tế".

Sau đó, ông cho biết những cáo buộc này đã bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng.

Một cuộc chiến pháp lý kéo dài đã diễn ra khi tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đứng về phía người sử dụng lao động.

Cả hai đều ghi nhận rằng không có khoản thanh toán quá hạn nào nợ người lao động vào cuối kỳ báo cáo và 65.000 bảng Anh (2,2 tỷ đồng) không được coi là tiền lương, vì vậy người lao động có nghĩa vụ phải trả lại số tiền này.

Phán quyết này hiện đã được kháng cáo lên Tòa án Tối cao và đã được chấp nhận để xem xét.

Vladimir tin rằng anh ta có quyền nhận số tiền này và không có ý định trả lại.

Roman Tudachkov, giám đốc điều hành của công ty, cho biết: "Không có khoản lương tháng 13 nào ở đây cả; đó là một sự chuyển khoản sai sót.

Chúng tôi có lệnh của tòa án; chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ hệ thống pháp luật thông qua bộ phận pháp lý của chúng tôi. Cách giải thích của ông ấy thật kỳ lạ, nhưng tôi xin nhắc lại, chúng tôi sẽ giải quyết việc này thông qua hệ thống pháp luật".

Phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ quyết định liệu cựu trưởng phòng có được giữ số tiền được chuyển vào tài khoản của mình trong vụ chuyển tiền kỳ lạ này hay không.