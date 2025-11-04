Người đàn ông 69 tuổi mất sạch 5 tỷ dưỡng già vì một cú nhấp chuột: Cẩn thận cỡ nào cũng không thắng được chiêu lừa đảo này

Ông Koichi Soeda (tên đã được thay đổi), một người đàn ông 69 tuổi về hưu ở Nhật Bản, ban đầu có 30 triệu yên tiền tiết kiệm (khoảng 5 tỷ VND) và 200.000 yên (35 triệu VND) lương hưu hàng tháng. Ông đáng lẽ có thể an hưởng tuổi già bên vợ, nhưng lại sập bẫy lừa đảo đầu tư, khiến tiền tiết kiệm gần như bằng 0. Ông đã bật khóc trong đau đớn.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, ông Soeda từng làm việc trong chính quyền địa phương gần 40 năm. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục làm thêm đến năm 65 tuổi. Ông có quan điểm quản lý tài chính rất bảo thủ, không thích cờ bạc, và chia tiền thành 4 tài khoản để quản lý: một dùng cho chi phí sinh hoạt, hai tài khoản tiết kiệm, và tài khoản cuối cùng dành cho các khoản chi khẩn cấp. Ông thường chỉ sử dụng tài khoản chi phí sinh hoạt, còn tài khoản tiết kiệm và chi khẩn cấp gần như không đụng đến.

Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ sau khi ông Soeda lướt tin tức và thấy bài đăng quảng cáo về "Chương trình quản lý tài sản đặc biệt giới hạn cho cựu công chức và giáo viên" và click chuột vào.

Ảnh minh họa

Ông kể, ban đầu ông nghĩ đó là chiêu trò đầu tư đáng ngờ. Nhưng sau khi nhìn thấy những từ ngữ như "cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn vốn gốc cho những người có sự nghiệp ổn định", ông đã động lòng. Thêm vào đó, thời điểm đó ông thường nghe thấy ý kiến rằng tiền chỉ gửi tiết kiệm sẽ bị mất giá, nên ông quyết định rằng sống bằng tiền hưu cũng cần phải đầu tư.

Ban đầu, ông Soeda đầu tư 300.000 yên (khoảng 50 triệu VND) để "thử". Đến tháng thứ hai, ông thực sự nhận được vài nghìn yên tiền lời (cổ tức), điều này khiến ông mất cảnh giác.

Sau đó, công ty này chào mời ông một kế hoạch đầu tư lớn hơn, dụ dỗ ông chuyển tiền dần dần từ tài khoản lương hưu. Chỉ trong vòng nửa năm, ông đã chuyển đi gần 10 triệu yên (khoảng 1,65 tỷ VND).

Cho đến một ngày, khi ông Soeda muốn liên hệ với công ty này, anh phát hiện ra tất cả các trang web liên quan đều đã bị đóng. Lúc này, ông mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Ông kiểm tra một trong các tài khoản tiết kiệm của mình và thấy số tiền bên trong gần như bằng 0, chỉ còn biết nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm trống rỗng mà khóc.

Số liệu thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho thấy, trong năm 2024, các vụ lừa đảo đặc biệt ghi nhận 21.043 vụ, với tổng thiệt hại là 71,88 tỷ yên (khoảng 11.850 tỷ VND). Trong đó, tỷ lệ nạn nhân là người cao tuổi trên 65 tuổi chiếm đến 65,4%.

Các phương thức mà kẻ lừa đảo thường sử dụng là: điện thoại (79%), email và tin nhắn (10%), quảng cáo bật lên (8,8%). Ngoài các phương pháp truyền thống, các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Nguồn: ETtoday