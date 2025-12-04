Nhân chứng kể lại khoảnh khắc nổ bình gas mini khiến 1 cô gái bị thương tại quán lẩu ở Hà Nội

Theo đó, vào khoảng 21h tối ngày 3/12, tại một nhà hàng lẩu nướng trong Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ bếp gas mini khiến khách hàng bị thương, gây xôn xao dư luận khu vực.

Hiện trường sự việc

Theo thông tin từ những người dân sống gần khu vực, vào khoảng 9 giờ tối, họ nghe thấy một tiếng nổ từ nhà hàng, tuy nhiên, tiếng nổ từ bình gas mini này "không to lắm".

Một người hàng xóm chia sẻ: “Tầm 9 giờ, bạn nữ bị nước lẩu bắn vào cũng không nặng, nghe nói đã xuất viện luôn rồi. Một người khác bị bình gas đập vào ngực nhưng không sao. Thấy bảo là do nhân viên là người dân tộc xuống, nhỏ tuổi nên chưa biết nhiều.”

Khu vực nhà hàng xảy ra sự việc (Ảnh: NXH)

Quán lẩu xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: NXH)

Nạn nhân là một cô gái, được xác định bị bỏng nhẹ do nước lẩu nóng bắn vào người ngay khi sự cố xảy ra, lúc đĩa đồ nhúng lẩu chưa kịp đưa vào nồi. Rất may mắn, các nạn nhân đều chỉ bị thương nhẹ và đã được sơ cứu kịp thời.

Theo chia sẻ của nhân viên tại nhà hàng, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ được xác định là do sự thiếu kinh nghiệm và sai sót trong quy trình phục vụ. Trước đó, khách đã sử dụng bếp than hoa để ăn món nướng. Sau khi khách chuyển sang ăn lẩu, nhân viên đã đặt bếp gas mini lên bếp than hoa (chưa được dỡ bỏ) thay vì đặt bếp lẩu riêng. Việc này khiến bình gas mini phát nổ.

Sự việc này là một lời cảnh báo về công tác đào tạo và quản lý nhân sự, đặc biệt là nhân viên mới tại các cơ sở kinh doanh ăn uống sử dụng nhiều thiết bị nhiệt như lẩu nướng.

Để phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng bình gas mini, cơ quan chức năng khuyến cáo một số biện pháp sau: - Các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý cơ sở tồn chứa, chiết nạp, kinh doanh, vận chuyển gas phải thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về PCCC; không sang chiết nạp bình khí gas hóa lỏng (LPG - viết tắt của từ Liquefied Petroleum Gas) tại các cửa hàng; không bán bình LPG mini nạp lại đối với bình LPG mini chỉ sử dụng một lần. - Người tiêu dùng cần kiên quyết từ chối không sử dụng các loại bình gas đã qua sử dụng được nạp lại, khi mua cần kiểm tra trọng lượng của bình để đảm bảo thể tích đúng tiêu chuẩn cho phép. - Sử dụng bếp gas, bình gas mini phải rõ nguồn gốc, được kiểm định an toàn của cơ quan chức năng và cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, chỉ dẫn của nhà cung cấp. - Không đặt bếp gas trong phòng kín vì nếu có rò rỉ thì hơi gas không thoát ra ngoài được; trong và trên khu vực để bình gas, bếp gas không nên đặt bàn thờ cúng. - Tại bếp nấu cần được trang bị bình bột chữa cháy loại 8kg hoặc bình khí CO2 loại 5kg. - Trước khi vứt bỏ bình gas phải xả hết gas bên trong bình, tránh trường hợp hơi gas còn tích tụ lại bên trong bình, khi gặp nhiệt độ cao hay tia lửa có thể gây nổ bình và phải vứt đúng nơi quy định. - Khi thấy bếp quá cũ cần thay bếp mới; thường xuyên vệ sinh bếp để làm tăng tuổi thọ của bếp, tránh hiện tượng rò rỉ gas do ống dẫn gas bị nghẽn. - Lắp đặt bình gas đúng vị trí: Bình gas có một rãnh nhỏ, cần chú ý lắp rãnh đúng vị trí để khớp vào bếp. Trường hợp lắp đặt không đúng khi kéo cần gạt xuống, gas bị xì có thể dẫn đến cháy, nổ. - Không nên dùng nồi lớn đun trên bếp mini vì ngọn lửa sẽ trùm xuống bình gas dễ gây cháy. Không nên đun lâu và liên tục trong thời gian dài vì nhiệt độ của lửa khiến cho áp suất trong bình gas tăng lên dễ xảy ra cháy, nổ. - Người dân cùng chung tay tố giác hành vi vi phạm các quy định về an toàn PCCC, nhất là hành vi tồn trữ gas để sang chiết gas trái phép đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.



