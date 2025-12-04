Kẻ phóng hoả quán cà phê tại Hà Nội gây thảm án 11 người tử vong chuẩn bị hầu toà lần thứ hai

Theo kế hoạch, Toà án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản" vào ngày 5/12.

Đây là lần thứ hai bị cáo hầu tòa. Phiên xét xử sơ thẩm lần đầu tiên diễn ra vào ngày 17/11, do vắng mặt nhiều bị hại trong vụ án, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo, và các bên liên quan Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà.

Trước đó, trong phần thủ tục, luật sư được chỉ định bào chữa đã hỏi thân chủ về tình hình sức khỏe, tâm lý, có muốn gọi con gái đến không...? Nhưng lúc đó bị cáo Hùng không trả lời.

"Tai điếc cả hai bên, không nghe gì", Bị cáo Hùng nói.

Khi chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân hỏi tên tuổi, nhân thân, bị cáo không trả lời. Cán bộ dẫn giải cho hay sáng nay "khi rời trại tạm giam, sức khỏe bị cáo bình thường".

Bị cáo Cao Văn Hùng trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 17/11.

Theo cáo trạng vụ án, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP. Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Hùng gọi một lon bia và một bao thuốc lá, nhưng khi nhân viên thông báo số tiền cần thanh toán là 55.000 đồng, bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người trong quán hỏi: "Sao uống bia không trả tiền?" rồi tát vào mặt Hùng vài cái, nhắc nhở: "Lần sau đi ăn uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta". Sau đó Hùng rời khỏi quán.

Đến hơn 21h ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục quay lại quán trên và ngồi uống bia một mình. Khi vừa uống được vài ngụm, Hùng yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã đánh mình trước đó nhưng không ai biết người này là ai.

Lúc này, anh L.V.N. khách của quán tiến lại ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì tiếp tục bị hành hung, Hùng bỏ đi mua xăng, đổ vào xô nhựa rồi mang trở lại khu vực quán.

Tại thời điểm đó, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa, bật lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh vào bên trong và cháy sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Đại diện gia đình bị hại và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 11 người tử vong, 4 người bị thương. Vụ cháy cũng gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Gây án xong, Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, trước thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho gia đình các bị hại.

Đại diện các gia đình nạn nhân đã gửi đến tòa các yêu cầu bồi thường, kèm chứng từ chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và các khoản liên quan đến việc nuôi dạy con nhỏ của người tử vong.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập họ để làm rõ các mức yêu cầu bồi thường trước khi đưa ra phán quyết.

Năm 1998, Cao Văn Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.