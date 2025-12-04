Vụ bị đánh tới "thân tàn ma dại", kết luận thương tích 0%: Nhân chứng hé lộ chi tiết vụ việc

Liên quan đến vụ việc “ Bị đánh tới ‘thân tàn ma dại’, kết luận thương tích 0% ” mà Báo Tiền Phong phản ánh, ngày 4/12, bà Trần Thị Rung (khu phố Mỹ Hoà, phường Hoà Hiệp, Đắk Lắk ) cho biết, con trai bà là Võ Mộng Đạt (SN 1986, người bị đánh) vẫn đang nằm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). Trước đó, ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa con bà đến đây để làm giám định lại thương tích

Trong lúc chờ kết luận giám định – một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay không, phóng viên Báo Tiền Phong về khu phố Mỹ Hoà, phường Hoà Hiệp gặp vợ chồng ông Trương Đình Tâm và bà Trần Thị Mượn. Đây là một trong những người chứng kiến toàn bộ sự việc anh Đạt bị 3 đối tượng cùng khu phố Mỹ Hòa (Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên) đánh dã man tại quán cà phê Thuận Phát vào khoảng 18h30 ngày 26/10/2023.

Ông Trương Đình Tâm kể lại sự việc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Tâm nói: “Tôi thấy gì, biết gì nói nấy. Công an hỏi nhiều lần, tôi đều khai đúng như vậy. Tôi khai với công an thế nào thì giờ nói với báo chí như thế. Đời người chỉ chết một lần, tôi không sợ khi nói ra sự thật”.

Ông cho biết dù đã hơn hai năm trôi qua, sự việc vẫn in đậm trong tâm trí. Ông ám ảnh khi nạn nhân Đạt giờ như “người thực vật”, trong khi những người gây ra vụ việc vẫn chưa bị xử lý.

Ông Tâm kể lại, hôm đó (ngày 26/10/2023 – PV) có người em họ về chơi nên vợ chồng ông dẫn lên quán cà phê. Khi đang ngồi trong quán, ông Tâm nghe ồn ào bên ngoài. Bước ra thì thấy Hội xốc bổng Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng. Cùng lúc đó, đối tượng Tám (tên thật là Tùng) chạy ra tát tai, đấm đá Đạt. Ngoài ra còn một người tham gia đánh Đạt là Hồ Văn Viên.

“Thấy vậy tôi và vợ liền can ngăn. Khi đánh tại cửa quán thì có camera, sau đó Đạt bị kéo xuống đoạn cách quán 7–10 mét đánh tiếp. Khu vực này không có camera, bị đánh nhiều quá, Đạt đã choáng váng, ngơ ngáo. Sau đó Đạt được đưa đi cấp cứu”, ông Tâm nói và cho biết thêm, ba người đánh Đạt đều là người địa phương, cũng là cháu trong họ.

“Lúc đó tôi có la ba tụi nó: Muốn đánh thì để tau (tôi) chở đi chỗ khác mà đánh lấy tiếng. Ở đây toàn bà con, Đạt nó như phật đúc, bây đánh nó làm gì!”, ông Tâm nhấn mạnh.

Sau sự việc, ông Tâm kể rằng công an nhiều lần gặp vợ chồng ông. Ông thấy gì thì khai nấy. Mới đây công an lại xuống, ông vẫn khai y như ban đầu.

Tận mắt chứng kiến, ông Tâm thấy hành vi của Hội, Tùng, Viên là quá sai. “Vụ việc xảy ra có camera ghi lại, có người chứng kiến nhưng tôi không hiểu vì sao đến bây giờ đã hơn 2 năm, vụ việc vẫn chưa xử lý dứt điểm. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho cháu Đạt”, ông Tâm nói.

Về phía bà Trần Thị Mượn không giấu được sự xót xa: “Nhìn mà đau lòng… Tôi cũng có con, làm cha làm mẹ nhìn con bị đánh ra nông nổi như vậy sao không đứt ruột. Mình sinh con ra để yêu thương, chứ đâu phải để người ta đánh đập như vậy. Con mình sinh ra, nóng lên tát một cái thôi cũng đứt ruột, huống chi…”.

Camera ghi lại cảnh anh Đạt bị nhấc bổng, ném xuống nền xi măng.

Như Báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên đã có hành vi đánh dã man anh Võ Mộng Đạt. Sau khi anh Đạt được đưa đi cấp cứu, đến khoảng 20h30 cùng ngày, ông Võ Văn Đài (SN 1965), cha của anh Đạt, đến quán hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt gây thương tích 8%.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra tách thành hai hành vi: nhóm Tùng – Hội – Viên đánh anh Đạt; và hành vi Tùng ném lon bia gây thương tích cho ông Đài. Hành vi của Tùng đối với ông Đài cấu thành tội phạm đã được TAND khu vực 12 – Đắk Lắk xét xử, tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Riêng vụ việc của anh Đạt, hồ sơ cho thấy đã trải qua 4 lần giám định: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) – 26/12/2023; Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM – 27/3/2024; Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên – 6/6/2024; Viện Pháp y Quốc gia – 25/11/2024

Cả 4 kết luận đều xác định tỷ lệ thương tích 0%, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân yếu liệt tứ chi, suy giảm nhận thức của anh Đạt là do bị đánh hay do bệnh lý.

Cuối tháng 10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai).