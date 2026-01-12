Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi huyền thoại "người bay" lao người xuống vách núi tử vong: “Tôi đến giờ vẫn còn run rẩy,”

Nạn nhân là Brendan Weinsten, công dân Mỹ, 32 tuổi. Anh đã lao mình từ đỉnh núi và đâm thẳng vào vách đá phía dưới ở độ cao gần 300 mét, với tốc độ lên tới 193 km mỗi giờ. Dù được đánh giá là một chuyên gia kỳ cựu trong bộ môn cực hạn này, Weinsten đã không kịp kéo dù và rơi đầu xuống một lối mòn đi bộ đông người, trước sự chứng kiến kinh hoàng của nhiều gia đình đang leo núi.

Hơn 50 du khách có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra tai nạn được cho là đã bị sốc tâm lý nặng sau khi nghe thấy tiếng hét của nam vận động viên khi anh nhận ra thảm kịch không thể tránh khỏi.

Vụ tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 5/1, khi Weinsten thực hiện cú nhảy trong lúc đang quay video cho kênh YouTube cá nhân với hơn 44.000 người theo dõi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ trên không và mặt đất đã được huy động quy mô lớn để tìm kiếm nạn nhân. Thi thể của Weinsten sau đó được phát hiện trên sườn núi.

Chia sẻ với truyền thông, bà Kirsten Enderby, một người đi bộ đường dài, cho biết gia đình bà đứng rất gần vị trí nạn nhân rơi xuống: “Gia đình tôi ở ngay khu vực va chạm khi tai nạn xảy ra. Anh ấy lao xuống với tốc độ cực nhanh, ở khoảng cách rất gần chúng tôi” bà nói “Anh ấy bay thấp đến mức tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ngay trước khi mọi thứ xảy ra.”

Một nhân chứng khác kể lại rằng mình đã suýt bị nạn nhân va trúng: “Anh ấy rơi xuống ngay giữa tôi và chồng tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi phải chạy thật nhanh để tránh” người này nói “Tôi đến giờ vẫn còn run rẩy, người còn dính đầy máu”

Brendan Weinsten để lại người vợ quốc tịch Brazil là Kivia Martins cùng con trai còn nhỏ tên Eiger.

Theo điều tra ban đầu, Weinsten được cho là đã đi cáp treo lên đỉnh Table Mountain, giấu kín bộ wingsuit và dù để tránh sự phát hiện của nhân viên. Việc nhảy từ đỉnh núi này bị pháp luật Nam Phi nghiêm cấm hoàn toàn. Sau khi lên tới đỉnh, anh đi bộ khoảng 15 phút tới một điểm xuất phát quen thuộc trước khi thực hiện cú nhảy định mệnh vào lúc 9h sáng.

Cựu vận động viên nhảy dù Jeff Ayliffe nhận định đây là một cú nhảy có độ khó cao và không nên thực hiện nếu thiếu hiểu biết địa hình địa phương. “Anh ấy không liên hệ với cộng đồng base jumping địa phương để trao đổi về điểm nhảy này, dù nơi đây từng được nhiều người thực hiện thành công” Ayliffe nói “Đây là một cú nhảy rất kỹ thuật và hậu quả thì vô cùng đau lòng. Brendan Weinsten được xem là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất thế giới, với lượng người theo dõi lớn tại Mỹ. Khả năng kỹ thuật của anh ấy là không thể bàn cãi. Nhưng đây đã là ca tử vong thứ ba do bộ môn này tại Nam Phi. Những người tham gia môn thể thao này đều hiểu rõ rủi ro.”

Trước đó, Jean Jacques Wallis, 35 tuổi, đã thiệt mạng sau khi đâm vào núi Lion’s Head trong chuyến bay thử nghiệm dù parakite do chính anh thiết kế. Hơn 30 thành viên đội cứu hộ hoang dã đã tham gia thu hồi thi thể của Wallis.

Base jumping là môn thể thao trong đó người chơi nhảy từ vách đá, cầu hoặc các công trình cao tầng trước khi mở dù, và được xem là một trong những môn nguy hiểm nhất thế giới. Wingsuit BASE jumping còn cực đoan hơn, với bộ đồ chuyên dụng giúp người nhảy lượn ngang và điều khiển quỹ đạo rơi trước khi bung dù.

Dù tỷ lệ tử vong không xảy ra thường xuyên, mức độ rủi ro của bộ môn này vẫn luôn ở mức rất cao. Thống kê cho thấy wingsuit BASE jumping ghi nhận trung bình một ca tử vong trên mỗi 500 cú nhảy, trong khi con số này ở nhảy dù truyền thống chỉ khoảng một trên 120.000.

