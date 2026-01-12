Nhà trồng 3 loại cây này chẳng khác rước "thần tài" vào nhà, gia chủ trăm sự cát lành, hút tài hút lộc

1. Cây huyết rồng

Cây huyết rồng, còn được gọi là cây phát tài núi hay cây đại lộc, có phần lá dài, mảnh, màu xanh đậm, mọc dày tạo thành tán xòe rộng như chiếc ô. Điểm đặc biệt của loài cây này là khi thân bị rạch sẽ tiết ra nhựa đỏ như máu, vì thế được gắn với hình ảnh “rồng” – biểu trưng cho sức mạnh, quyền uy và sinh khí dồi dào.

Trong phong thủy phương Đông, cây huyết rồng tượng trưng cho tài lộc, địa vị và sự bền vững lâu dài. Loài cây này có tuổi thọ cao, được cho là có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, nên còn đại diện cho sức khỏe, sự trường thọ và nền tảng ổn định của gia đình. Chính vì vậy, cây thường được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong nhà với mong muốn giữ vững vận khí, tài lộc bền lâu theo thời gian. Khi trồng trong nhà, cây huyết rồng nên được đặt ở nơi có ánh sáng tốt, đất luôn giữ độ ẩm nhưng không để úng nước.

2. Cây phật thủ

Cây phật thủ, còn gọi là kim phật thủ, gây ấn tượng mạnh với những quả màu vàng rực, có hình dáng giống bàn tay Phật. Trong quan niệm dân gian, hình tượng này mang ý nghĩa “phú quý trong tay, hạnh phúc viên mãn, con cháu đông đủ”, tượng trưng cho tài lộc, phúc khí và sự đủ đầy của gia đình.

Loài cây này thường được trồng trong nhà hoặc đặt trước cửa ra vào như một biểu tượng may mắn, thu hút tài lộc và sinh khí tốt. Với màu vàng tươi sáng, quả phật thủ còn đại diện cho sự giàu sang, sung túc, được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí không gian sống, đặc biệt vào các dịp lễ Tết.

Không chỉ mang giá trị phong thủy, phật thủ còn có mùi hương thơm nhẹ, dễ chịu, giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình. Cây ưa môi trường ấm áp, sinh trưởng tốt khi có đủ ánh sáng. Với hình dáng độc đáo và màu sắc nổi bật, cây phật thủ không chỉ làm đẹp không gian mà còn được xem là điểm nhấn mang lại may mắn, bình an cho gia đình.

3. Cây tùng la hán

Cây tùng la hán là loại cây cảnh được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ vẻ đẹp trang nhã cùng ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Với dáng cây cứng cáp, tán lá xanh bền bỉ quanh năm, tùng la hán mang đến cảm giác uy nghi, vững chãi cho không gian sống.

Điểm nổi bật của loài cây này là tuổi thọ cao, được xem như biểu tượng của sức khỏe, sự bền vững và trường thọ của gia đình. Trong phong thủy, tùng la hán còn mang ý nghĩa trấn trạch, giúp ổn định sinh khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút may mắn và tài lộc lâu dài.

Tùng la hán thường được trồng và tạo dáng dưới dạng bonsai, kết hợp nghệ thuật uốn tỉa tinh tế để làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính và thanh lịch. Cây có thể đặt tại phòng khách hoặc ngay cổng chính, vừa đóng vai trò trang trí, vừa góp phần tạo thế phong thủy vững vàng, khiến không gian trở nên sang trọng và đĩnh đạc hơn.

