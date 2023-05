Nhà thiết kế gốc Việt trở thành Giám đốc sáng tạo của Helmut Lang

Trong số những nhà thiết kế gốc Việt thành danh tại thị trường quốc tế, Peter Do là một cái tên nổi bật. Năm 2004, NTK gốc Biên Hòa cùng gia đình chuyển đến Philadelphia, Mỹ. Những năm gần đây, anh liên tục ghi dấu ấn tại làng mốt thế giới, tiêu biểu là màn góp mặt trong New York Fashion Week Xuân/Hè 2022 và mới đây là việc trở thành Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Helmut Lang khiến người yêu thời trang Việt Nam rất tự hào.

Vậy ngoài thói quen luôn giấu mặt trước truyền thông vì muốn người ta chú ý tới các thiết kế thay vì vẻ ngoài của mình, NTK này còn có những câu chuyện hay ho gì?

Nhà thiết kế Peter Do

Khởi nguồn đam mê may mặc từ bà và mẹ, coi việc thiết kế BST cũng giống như nấu một bữa ăn

Trong buổi phỏng vấn cùng ký giả Humberto Leon cho Interview Magazine, NTK Peter Do cho biết, ngày còn trẻ anh không bị cuốn hút bởi những thứ hào nhoáng của thời trang mà chỉ nghĩ về quần áo theo đúng chức năng của nó. Chính bà ngoại là người dạy anh vá áo và đơm cúc. Tới khi học trung học, mẹ đã mua cho anh một chiếc máy may từ K-mart với giá $20 và cả hai đã gắn bó hơn qua những buổi ngồi cùng nhau để học cách luồn chỉ cả đêm. Kể từ lúc đó, anh cảm thấy mình phải may quần áo và cảm nhận được niềm vui khi thấy ai đó mặc quần áo của mình.

Trên Instagram cá nhân, NTK gốc Việt cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh các bữa ăn chứ không riêng gì chuyện thời trang. Trên Another Magazine số Xuân/Hè 2022, Peter Do đã có những lý giải của riêng mình: "Ý tưởng thành lập thương hiệu Peter Do xuất hiện trong những bữa ăn tối tại phòng khách nhà tôi. Tôi nghĩ có rất nhiều điểm tương đồng giữa việc nấu một bữa ăn và tạo ra một bộ sưu tập. Bởi cả hai quá trình này đều cần thời gian và đòi hỏi sự bài bản, tới khi thưởng thức món ăn hay xem buổi trình diễn thì mọi thứ lại kết thúc trong nháy mắt".

Học trò đầy tố chất của "nữ vương Céline" Phoebe Philo

Những bước chân đầu tiên trong hành trình thời trang của Peter Do không thể thiếu bóng dáng Phoebe Philo - Giám đốc Sáng tạo thương hiệu Céline. Nhìn thấy tố chất của chàng trai trẻ, Phoebe đã đưa Peter Do về làm việc tại Céline. Sau 2 năm học hỏi và tạo ra dấu ấn tại nhà mốt nước Pháp, Peter Do tới với Derek Lam. Ở giai đoạn này, anh được giới mộ điệu nhận định có công lao lớn trong việc thay đổi và tạo ra làn gió mới trong các thiết kế của thương hiệu Mỹ.

Một số mẫu thiết kế của Peter Do

Thời gian học hỏi, mài dũa và không ngừng sáng tạo tại hai nhà mốt lớn chính là nền móng để năm 2017, Peter Do cùng 4 người bạn ra mắt thương hiệu định hướng thời trang cao cấp mang tên chính tên anh.

BST Spring Summer 2023 của thương hiệu Peter Do

Thương hiệu đầy triển vọng tại New York

NTK Peter Do luôn giấu mặt khi xuất hiện trước đám đông với mong muốn mọi người chỉ dành sự chú ý cho thiết kế của mình

4 năm kể từ khi ra đời, thương hiệu Peter Do bỗng được chú ý đặc biệt sau khi trình làng BST lấy cảm hứng từ áo dài Việt vào năm 2021. Đến 2022, Peter Do xuất hiện tại Met Gala cùng với Johnny (NCT) vào tháng 5 và sau đó thành công cho ra mắt Fashion Show riêng với sự tham gia của nhiều idol Kpop.

"Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là trở thành một thương hiệu thời trang cao cấp ở New York. Khu may mặc ở Midtown đang chết dần vì phụ thuộc vào việc gia công ở nước ngoài vì còn liên quan tới việc cắt giảm chi phí sản xuất. Chúng tôi không làm việc theo cách đó. Điều thực sự quan trọng đối với tôi là sự đối thoại của mình với thợ may và thợ cắt mẫu, những người tạo ra quần áo cho bạn để tạo ra những mẫu quần áo bền vững" - Peter Do nói với tạp chí Vogue.

Một số mẫu thiết kế của Peter Do

Tạo được tiếng vang và sự chú ý với phong cách thiết kế tối giản nhưng sắc sảo, ấn tượng, Peter Do là thương hiệu được nhiều sao lớn đình đám ưu ái "chọn mặt gửi vàng". Không ít lần, giới mộ điệu chứng kiến diễn viên Zendaya, ca sĩ Billie Eilish, siêu mẫu Karlie Kloss... diện đồ do anh kiến tạo. Những năm gần đây, thương hiệu này xuất hiện, phủ sóng các tờ báo, tạp chí thời trang và khắp các nền tảng mạng xã hội khác.

Những gương mặt sao nổi tiếng trong trang phục thương hiệu Peter Do

Trở thành Giám đốc sáng tạo thương hiệu Helmut Lang

Trên hành trình chinh phục thời trang, Peter Do tạo dấu ấn với nhiều thành tựu đáng chú ý. Đặc biệt, ngày 10/5 (giờ New York), NTK gốc Việt có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc sáng tạo (Creative Director) của thương hiệu được thành lập vào năm 1986 - Helmut Lang.

Chia sẻ trên trang cá nhân về bước tiến mới trong sự nghiệp, NTK Peter Do viết: "Không ai thể hiện tư duy cấp tiến rõ ràng hơn Helmut Lang. Tôi vinh dự được giao nhiệm vụ mở ra chương tiếp theo di sản của ông"

Đây là một trong những thương hiệu rất được lòng giới mộ điệu qua các thiết kế được cắt may tinh xảo và có cấu trúc cá tính, khác biệt. Sau sự ra đi của NTK Helmut Lang vào năm 2005, trong giai đoạn từ 2019 - 2023, Helmut Lang luôn được vận hành bởi đội ngũ NTK nội bộ ẩn danh, cho tới khi "ngai vị" thuộc về Peter Do.

Có thể thấy, câu chuyện của Peter Do không chỉ đơn thuần nói về cách một NTK trẻ tuổi đến với thời trang và gây dựng dấu ấn, đó còn là sự hài hòa trong sáng tạo và nhất quán trên hành trình chinh phục thời trang theo cách riêng của mình. Liệu màn thể hiện của anh trên cương vị Giám đốc sáng tạo Helmut Lang tại New York Fashion Week vào tháng 9 tới có bùng nổ như kỳ vọng? Thôi thì hãy cùng đón chờ xem sao.