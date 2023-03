Nhà phân phối ủy quyền Apple thu gần 1.600 tỷ đồng từ bán điện thoại trong 2 tháng đầu năm, lợi nhuận sụt một nửa so với cùng kỳ

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – mã chứng khoán: PET), nhà phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam, đã công bố báo cáo tháng 2/2023.

Doanh thu thuần trong tháng vừa qua của Công ty đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước . Lý giải cho doanh thu tăng, Petrosetco cho biết điều này chủ yếu đóng góp từ sự tăng trưởng doanh thu của hoạt động phân phối với 1.378 tỷ đồng, tăng 26%.

Về cơ cấu mảng phân phối, doanh thu từ phân phối điện thoại chiếm tỷ trọng lớn nhất với 52%, đạt 714 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ; thu từ thiết bị IT khác cũng tăng 59% lên 164 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu bán laptop sụt 12% xuống 382 tỷ đồng.

Tương ứng với sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận gộp trong tháng 2 của Petrosetco đạt 76 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức 4,9%, giảm nhẹ so với mức biên lợi nhuận gộp 5,6% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong tháng 2 của Công ty đạt 35 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận trước thuế giảm tương ứng về mức 2,2%, so với mức 3,3% cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 2.774 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022 , chủ yếu đến từ sự sụt giảm của doanh thu hoạt động phân phối với mức giảm 5% xuống còn 2.435 tỷ đồng. Điện thoại vẫn đem lại doanh thu lớn nhất cho mảng phân phối của Petrosetco với 1.558 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tuy nhiên hoạt động phân phối laptop và PP, LPG ghi nhận sụt giảm mạnh trong doanh thu, lần lượt giảm 56% và 31% xuống còn 450 tỷ và 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ catering tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước lên 139 tỷ đồng sau 2 tháng. Hoạt động quản lý và cho thuê BĐS ghi nhận tăng trưởng, doanh thu đạt 77 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận gộp 2 tháng đầu năm 2023 đạt 123 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong 2 tháng ghi nhận 37 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Do vậy, biên lợi nhuận trước thuế của Petrosetco giảm về mức 1,3%, so với mức 2,6% cùng kỳ.

Năm 2022 trước đó, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 17.665 tỷ đồng, nhích nhẹ 0,4% so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm đến hơn 46% so với năm 2021, xuống còn 167,8 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm mạnh đến từ chi phí tài chính tăng đột biến từ 98,5 tỷ đồng lên 449,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ú là khoản lỗ đầu tư chứng khoán lên tới 247,4 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PET đang giao dịch quanh mức 20.700 đồng/cp, tăng khoảng 65% so với đáy hồi giữa tháng 11/2022 nhưng thấp hơn 64% so với đỉnh đạt được vào đầu tháng 4 năm ngoái. Vốn hóa thị trường tương ứng 2.080 tỷ đồng.