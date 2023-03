Môi trường làm việc tại Apple trở nên ngột ngạt dưới chính sách "bàn tay sắt", nhưng ít ai dám kêu ca vì một lý do quan trọng

Trái ngược với các đồng nghiệp trong ngành công nghệ đang trong cơn bão sa thải hàng loạt nhân viên, Apple đang làm mọi thứ có thể để tránh né thảm kịch này – ngay cả khi điều này đang làm môi trường làm việc tại Apple trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết khi hàng loạt điều kiện phúc lợi bị cắt giảm.

So với các đồng nghiệp, có nhiều lý do khác dẫn đến việc Apple muốn hạn chế sa thải hàng loạt nhân viên. Hiện tại Apple vẫn đang là hãng công nghệ có nhiều lợi nhuận nhất so với các đồng nghiệp khác cũng như đang nắm trong tay kho tiền mặt lên tới 165 tỷ USD và hãng vốn có tiếng là muốn bảo vệ sự ổn định của doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, nhiều tin đồn cho biết, vài tháng nữa Apple có thể sẽ giới thiệu một thiết bị đeo thực tế hỗn hợp mới và hệ điều hành mới – một nền tảng được xây dựng cho thời kỳ hậu iPhone sẽ đến trong tương lai – do vậy, việc sa thải thời điểm này sẽ gây tổn hại lớn đến danh tiếng và hình ảnh của công ty trong mắt người dùng.

Trụ sở chính của Apple. Ảnh Bloomberg.

Hiện tại, Apple cũng không hề miễn nhiễm với bóng ma suy thoái kinh tế. Doanh số quý vừa qua của họ đã sụt giảm 5% và điều tương tự được dự báo sẽ đến trong thời gian tới, do vậy, nhà sản xuất iPhone vẫn phải thực hiện hàng loạt biện pháp cực đoan nhất có thể để tránh phải sa thải nhân viên trên quy mô lớn.

Các biện pháp cực đoan của Apple

- Tiền thưởng cho các bộ phận trước đây được trả 2 lần một năm, giờ đây sẽ bị hoãn để trả toàn bộ một lần vào tháng 10 – tương tự như các công ty khác. Cho dù Apple vẫn phải chi ra số tiền này nhưng họ sẽ giữ được tiền mặt trong quỹ lâu hơn một chút.

- Một số dự án ít tiềm năng, như loa thông minh HomePod có màn hình, sẽ bị lùi ít nhất sang năm sau. Điều này cho phép Apple bố trí nguồn lực và ngân sách phát triển cho các dự án cần thiết hơn.

- Ngân sách hoạt động của hầu hết các nhóm bị kiểm soát chặt chẽ hơn và giờ đây cần phải có sự phê duyệt từ các phó chủ tịch cấp cao đối với nhiều khoản hạng mục.

- Apple tạm dừng hoàn toàn việc tuyển dụng đối với một số bộ phận và hạn chế tuyển dụng tối đa với các bộ phận khác.

- Khi một ai đó nghỉ việc, Apple thường để trống vị trí đó hơn là tuyển người mới vào thay thế.

CEO Tim Cook. Ảnh Bloomberg.

- Apple cũng hạn chế việc nhân viên chuyển đổi sang các phòng ban hoặc các cửa hàng khác – một quá trình thường kéo theo nhiều chi phí đi kèm.

- Năm ngoái, Apple đã sa thải phần nhiều cộng tác viên bán thời gian. Trong những tuần gần đây, công ty cũng âm thầm cắt giảm số lượng nhà thầu đang làm việc trong một số bộ phận kỹ sư của công ty.

- Ngân sách du lịch bị cắt giảm đáng kể và giờ đây, các chuyến du lịch cần phải có sự chấp thuận từ các lãnh đạo cấp cao. Đối với một số phòng ban, hoạt động du lịch bị dừng hoàn toàn trong tương lai gần, trừ khi có những lý do kinh doanh quan trọng.

- Các nhà quản lý giờ đây bị kiểm soát gắt gao việc phải xuất hiện trên văn phòng – trong khi nhân viên thường có mặt vào thứ Ba, thứ Tư và Thứ Năm – một số nhân viên tin rằng đây là điềm báo trước cho việc sa thải các nhân viên không đáp ứng yêu cầu.

- Trong bộ phận bán lẻ, Apple cũng đang xem xét kỹ hơn thời gian làm việc và nhiều nhân viên lo ngại rằng mình có thể bị sa thải nếu không đạt được một số giờ làm việc nhất định. Một số người cho rằng Apple đang thực hiện chính sách cứng rắn hơn để buộc nhân viên nghỉ việc, nhằm tiết kiệm tiền cho công ty.

- Nhiều nhân viên bán lẻ cho biết, trong một số trường hợp, nếu ai đó phải nghỉ ốm hoặc vì lý do gì đó, Apple sẽ không tính giờ làm đó cho họ. Công ty cũng bỏ chế độ "nghỉ ổm đặc biệt" dành cho thời kỳ Covid-19 và yêu cầu nhân viên dùng chế độ nghỉ ốm như thông thường – hoặc sẽ không được trả lương.

- Apple cũng không thay thế nhân viên khi họ nghỉ. Và cho dù không sa thải hàng loạt, nhiều nhân viên cho biết, số lượng các vụ sa thải - vì những lý do thông thường – đang tăng lên.

Mặc dù hàng loạt động thái này đang gây khó chịu cho đội ngũ nhân viên của Apple, nhưng rõ ràng chúng còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì các công ty khác đang làm. Tính đến hiện tại, các đối thủ hàng đầu của Apple đã sa thải hơn 50.000 người trong những tháng gần đây. Con số này tương đương với một nửa lực lượng lao động của Apple.

Cho đến giờ các bước đi này đang phát huy tác dụng: chi phí hoạt động trong quý vừa qua của công ty thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó. Nhưng đừng bao giờ nói không bao giờ. Cho dù hiện tại Apple chưa tiến hành sa thải hàng loạt, nhưng khi thế giới đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, bản thân ông Cook cũng từng nói rằng, việc sa thải tại Apple sẽ là "phương sách cuối cùng" – nghĩa là vẫn có khả năng họ làm vậy.

