Nhà máy may mặc ở TP.HCM ngừng hoạt động khiến 2.640 nhân công mất việc trước Tết

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/12, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết đã nắm thông tin, báo cáo nhanh vụ Công ty TNHH Panko Vina (vốn FDI Hàn Quốc) tại KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM thông báo ngưng hoạt động.

Hơn 2.600 công nhân phải nghỉ việc vì công ty không thể tiếp tục sản xuất. Ảnh: LÊ ÁNH

Công ty Panko Vina hoạt động trong lĩnh vực dệt, nhuộm, may mặc, có 2.640 công nhân.

Nguyên nhân công ty này ngưng hoạt động là do khó khăn kéo dài sau dịch COVID-19 và không tìm được đơn hàng, doanh nghiệp quyết định kết thúc sản xuất kinh doanh từ ngày 1/2/2026 (14 tháng Chạp).

Đồng thời, công ty này còn có một nhà máy ở Quảng Nam nên trong hoàn cảnh khó khăn muốn tập trung sản xuất ở một nơi.

VNExpress cũng cho hay, theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng dang dở. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp, doanh nghiệp dừng hoạt động.

Về chế độ cho người lao động, công ty sẽ tính và trả đủ lương đến hết tháng 1. Toàn bộ ngày phép năm chưa nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền. Ngoài ra, mỗi lao động được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng, cùng các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định. Doanh nghiệp không nợ lương và bảo hiểm xã hội.

Công ty TNHH Panko Vina thuộc Tập đoàn Dệt May Panko của Hàn Quốc (thành lập năm 1984). Tại Việt Nam, Panko Vina hoạt động từ năm 2003 chuyên sản xuất gia công hàng may mặc theo đơn hàng từ công ty mẹ. Giai đoạn cao điểm, đơn vị có ba nhà máy, sử dụng hơn 8.000 lao động.

Ông Trương Văn Phong cho biết hiện có nhà đầu tư tính mua lại nhà máy. Tình huống tốt nhất là lao động sẽ được tiếp tục làm việc ở đây để ít bị xáo trộn. Ngoài ra nhiều đơn vị muốn tuyển các công nhân này. Tuần tới, ngành chức năng sẽ làm việc với doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.