Hàng triệu người không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt liên quan đến căn cước công dân từ 1/1/2026

Hết giảm lệ phí làm căn cước từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, người dân khi thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí như hiện nay. Nội dung này được quy định tại Thông tư 64/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, liên quan đến mức thu và miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời gian nhất định.

Theo quy định tại Thông tư 64/2025/TT-BTC, chính sách giảm 50% lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước chỉ được áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Trong thời gian này, mức thu lệ phí bằng một nửa so với mức thu quy định tại Thông tư 73/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2026, mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 73/2024/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc những trường hợp chưa kịp thực hiện thủ tục trong năm 2025 sẽ không còn được hưởng chính sách hỗ trợ giảm 50% và phải nộp lệ phí đầy đủ theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần chủ động kiểm tra tình trạng thẻ căn cước của mình để sớm thực hiện cấp đổi, cấp lại trong thời gian ưu đãi, tránh phát sinh chi phí cao hơn khi bước sang năm 2026.

Những ai bắt buộc phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Theo Luật Căn cước năm 2023, trong năm 2026 sẽ có nhiều trường hợp công dân bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước. Cụ thể:

Đối với trường hợp đủ 60 tuổi, sau khi hoàn tất việc đổi thẻ, thẻ căn cước sẽ có giá trị sử dụng trọn đời, trừ trường hợp bị mất, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin cá nhân. Ngoài ra, những thẻ căn cước có thời hạn sử dụng ghi trên mặt trước rơi vào năm 2026 cũng bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi.

Luật Căn cước cũng quy định, công dân vẫn đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số hoặc 12 số mà chưa đổi sang thẻ căn cước thì trong năm 2026 phải tiến hành cấp đổi, cấp lại thẻ. Tuy nhiên, nếu công dân đã được cấp hoặc đổi thẻ trong vòng hai năm trước các mốc tuổi nêu trên thì thẻ đó vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Bên cạnh các trường hợp bắt buộc, người dân có thể chủ động cấp đổi thẻ căn cước khi có thay đổi thông tin như họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; thay đổi đặc điểm nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi giới tính; thay đổi nơi cư trú do sắp xếp đơn vị hành chính hoặc khi thông tin in trên thẻ không chính xác. Ngoài ra, các trường hợp bị mất thẻ, thẻ bị hư hỏng, bong tróc, mờ thông tin hoặc không thể quét chip cũng thuộc diện phải cấp lại theo quy định pháp luật.