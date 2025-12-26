166 chủ xe bị lỗi vượt đèn đỏ ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa công bố danh sách phạt nguội do hệ thống camera AI ghi nhận. Trong số hàng trăm lượt vi phạm, phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 24/12 đến 12h ngày 25/12/2025, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã phát hiện 101 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Trước đó, cũng tại nút giao này, dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 15/12 đến 12h ngày 16/12/2025 cho thấy đã phát hiện 65 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

Toàn bộ các dữ liệu hình ảnh và lịch sử vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm ("phạt nguội"). Hệ thống camera AI thí điểm được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao ý thức tự giác của người dân, đồng thời hỗ trợ lực lượng CSGT trong việc quản lý trật tự an toàn giao thông một cách minh bạch và chính xác hơn.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách nộp phạt nguội online

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Căn cứ theo khoản 4, Điều 4 của Thông tư 15/2022/TT-BCA, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt nguội thông qua địa chỉ trực tuyến của Cổng Dịch vụ của Bộ Công an. Để thực hiện nộp phạt, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngoài địa chỉ trực tuyến của Bộ Công an, người vi phạm có thể sử dụng cách nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/.

Bước 2: Lựa chọn menu ở góc trên cùng bên phải của giao diện trang chủ.

Bước 3: Chọn mục “Thanh toán trực tuyến”, tiếp đó chọn “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính”, sau đó bấm chọn “Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông”.

Bước 4: Người dân thực hiện nhập thông tin tra cứu

Trong trường hợp tra cứu theo mã quyết định: chọn mục “Cảnh sát giao thông”, sau đó điền thông tin về “Số quyết định” và nhập “Mã bảo mật”.

Đối với trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Điền thông thông tin vào mục “Số biên bản”, “Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm”.

Tiếp đó, tại mục “Đơn vị lập biên bản xử phạt” người dân tích chọn “Cảnh sát giao thông”. Sau đó điền đầy đủ các thông tin “Tỉnh/Thành phố”, “Đơn vị lập biên bản xử phạt”, “Ngày vi phạm” và “Mã bảo mật”.

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, người dân ấn chọn “Tra cứu”. Tại đây sẽ hiện ra toàn bộ thông tin về hành vi sai phạm, số biên bản, ngày ra quyết định xử phạt, mức tiền nộp phạt.

Bước 6: Người dân lựa chọn hình thức “Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt” hoặc “Thanh toán và nhận kết quả tại nhà” (Với hình thức “Thanh toán và nhận kết quả tại nhà” người dân phải có tài khoản tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Bước 7: Người dân nhận giấy tờ tại các cơ quan xử phạt hoặc tại nhà.