Những ngày qua, người dân ở nhiều tỉnh thành đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10. Và Cao Bằng - quê hương của Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng không tránh khỏi cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Mới đây, nàng hậu sinh năm 2000 đã chia sẻ hình ảnh gia đình mình cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp, nước ngập tới tầng một, nhiều đồ đạc hư hại, bà con quanh xóm cũng phải sơ tán khẩn cấp.

Cụ thể, chiều 1/10, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chia sẻ: "Mỗi lần gọi về nhìn thấy cảnh nước lũ tràn vào nhà, bà con quê mình oằn mình chống chọi, mất mát nhà cửa, thậm chí cả người thân... Theo dõi thông tin từ báo đài và được mẹ cập nhật tình hình thì nhà mình, quê mình đã ngập trong nước. Không chỉ ở Cao Bằng mà cả nhiều tỉnh thành khác cũng đang hứng chịu những hậu quả rất nặng nề sau cơn bão Bualoi vừa qua, lòng mình không khỏi xót xa và lo lắng... Đây là những hình ảnh được cập nhật từ ngay tại nhà Linh lúc này, thật đau xót quá".

Ngôi nhà 3 tầng của Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng đã bị ngập tầng 1

Nước đã dâng đến bên trong căn nhà khiến Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xót xa

Như nhiều gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, nhà Lương Thuỳ Linh cũng bị hư hỏng đồ và thiệt hại không nhỏ

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cho biết cô đã lên kế hoạch làm thiện nguyện nhân dịp Trung thu tại quê nhưng hiện phải hoãn để đảm bảo an toàn. Không dừng lại ở những chia sẻ cảm xúc, Lương Thùy Linh nhanh chóng bắt tay vào hành động. Cô cho biết đã đóng góp vào quỹ cứu trợ tỉnh Cao Bằng để góp một phần vật chất hỗ trợ bà con.

"Linh chân thành cầu mong cho bà con quê mình và các vùng đang chịu ảnh hưởng, sẽ được bình an, mọi nhà sớm ổn định. Linh xin được đóng góp một phần nhỏ bé giúp sớm bà con khắc phục hậu quả", Lương Thuỳ Linh chia sẻ.

Lương Thuỳ Linh đã hoãn việc làm từ thiện nhân dịp Trung Thu để đảm bảo an toàn

Lương Thuỳ Linh nhanh chóng đóng góp để khắc phục hậu quả sau bão lũ

Từ ngày 28/9 - 30/9, Cao Bằng đã xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo lốc, lũ, ngập lụt và sạt lở đất, đá, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng (cập nhật đến 12h00 ngày 1/10), toàn tỉnh đã ghi nhận 4 người thiệt mạng, trong đó có một cháu bé mới 6 ngày tuổi do sạt lở đất làm sập nhà, cùng nhiều trường hợp bị lũ cuốn trôi.

Có tới 4.140 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó: 146 nhà tốc mái do lốc xoáy, 169 nhà bị sạt lở đất (5 hộ phải sơ tán khẩn cấp), 3.360 nhà bị ngập nước, 4 nhà hư hỏng nặng và 461 hộ bị cô lập. Toàn tỉnh hiện có 13 xóm bị chia cắt do nước lũ dâng cao và sạt lở đường giao thông. Nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với hơn 5.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, vùi lấp. Nhiều công trình giáo dục, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và hệ thống thủy lợi cũng bị hư hỏng.

Lương Thuỳ Linh thường xuyên có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho quê hương

Trong lúc thiên tai hoành hành, tinh thần tương thân tương ái lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nghệ sĩ Việt. Từ ca sĩ, diễn viên đến hoa hậu, người mẫu, nhiều gương mặt quen thuộc đã chủ động đóng góp để hỗ trợ và san sẻ một phần khó khăn cho bà con. Cụ thể, ca sĩ Đức Phúc góp 1 tỷ đồng, ca sĩ Mỹ Tâm góp 500 triệu đồng, Ngọc Trinh góp 300 triệu, Hoà Minzy 300 triệu, Jun Phạm 200 triệu, Erik 100 triệu, Diệp Lâm Anh 100 triệu, Hương Giang 100 triệu, Phạm Quỳnh Anh 50 triệu, Bích Phương 100 triệu, Ngọc Thanh Tâm 100 triệu, Duy Khánh 50 triệu...

Tất cả đã tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần động viên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Sự đồng lòng của giới nghệ sĩ, cùng với cộng đồng mạng, đã cho thấy giá trị nhân văn sâu sắc, khi hoạn nạn xảy ra, nghệ sĩ không chỉ đứng trên sân khấu tỏa sáng mà còn trở thành cầu nối yêu thương, chung tay xoa dịu nỗi đau và mang đến hy vọng cho những người đang gồng mình chống chọi với bão lũ.