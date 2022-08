"Nhá hàng" ca khúc mới, Only C trăn trở về đem nhạc Việt ra quốc tế

Sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ MV "Có kẽ anh chưa từng" kết hợp cùng Karik, Only C trở lại đường đua âm nhạc với bản ballad "Người đáng thương là anh" bắt tai, sâu sắc không thua kém những bản hit trăm triệu view trước đó như "Đau để trưởng thành" (95,5 triệu view), "Yêu là tha thứ" (144 triệu view).

Người đáng thương là anh Teaser - Only C

"Người đáng thương là anh" được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, cũng chính là em trai của Only C. Sau khi hoàn thiện ca khúc "Người đáng thương là anh", Only C cùng ê-kíp của mình đã cùng thực hiện một hoạt động thú vị. Đó chính là mang sản phẩm mới cho những khán giả ngẫu nhiên thưởng thức ở các địa điểm như quán cà phê, phố đi bộ. Các khán giả đầu tiên nghe ca khúc "Người đáng thương là anh" đã dành lời khen cho phần âm nhạc bắt tai, da diết. Mặc dù chỉ nghe thử một lần, nhưng nhiều khán giả trong clip reaction này nhớ ngay một số câu hát như “Dù cho anh đây đủ tốt, vốn biết em không chọn anh đâu", "Từ đầu vốn không của nhau, người đến trước bước về sau".

Only C khẳng định, trong từng lần trở lại với âm nhạc, anh sẽ cố gắng mang thông điệp của ca khúc chạm tới nhiều khán giả nhất có thể: "Tôi vẫn mong nó giống như những ca khúc trước, cứ mỗi tháng tăng vài triệu view để tôi hiểu được giá trị âm nhạc của mình. Có những ca khúc vào Top Trending nhưng không tăng view, tức là nó không có gì hấp dẫn để giữ người ta nghe đi nghe lại".

Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, Only C chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về việc đem nhạc Việt Nam ra quốc tế: "Tôi nghĩ hành trình đó còn xa lắm. Mỗi quốc gia sẽ có âm nhạc của mình, ví dụ như nhạc Việt Nam tạm gọi là local brand, nếu mang âm nhạc ra khỏi nước mình thì cần rất nhiều yếu tố. Có thể bài đó hot ở nước mình nhưng chưa hot ở nước khác, ngược lại, có bài viral ở quốc tế nhưng lại không hot ở Việt Nam. Quốc tế hóa âm nhạc là một con đường gian nan, chưa tìm được lời giải. Bản thân tôi chưa làm được và không dám khẳng định mình sẽ làm được. Với những anh em đã làm được rồi, tôi rất mong họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm đến với nhiều người. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ các bạn đã làm được điều đó, vì mang âm nhạc Việt Nam ra quốc tế cũng là giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè nước ngoài", Only C chia sẻ.