Nha đam là "vị cứu tinh" cho mái tóc yếu, gãy rụng: 5 cách dùng giúp tóc mọc nhiều vô kể

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng nha đam đúng cách có thể giúp giảm rụng tóc rõ rệt và hỗ trợ mọc tóc trở lại. Ví dụ, một nghiên cứu được đăng tải trên Scholars International Journal of Anatomy and Physiology vào năm 2022 cho thấy, nha đam có tác dụng kích thích mọc tóc vì nó có thể tăng cường lưu thông máu đến da đầu. Đồng thời, nha đam cũng chứa nhiều vitamin A, C và E. Các vitamin này đều có tác dụng chống viêm và chống lại các gốc tự do, từ đó giúp giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khác cho thấy nha đam còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe da đầu và nang tóc. Các hợp chất này gồm:

- Enzyme phân giải protein: Hỗ trợ chữa lành da đầu bị tổn thương, giảm viêm, đồng thời kích thích sự phát triển của nang tóc.

- Glycoprotein và polysaccharide: Làm dịu da đầu, cấp ẩm và kháng viêm.



- Chất chống oxy hóa và kháng khuẩn: Cải thiện tuần hoàn máu dưới da đầu, làm sạch dầu thừa và hạn chế nhiễm khuẩn – nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc.

Ngoài ra, nha đam còn giúp cân bằng pH , kiểm soát dầu nhờn và hỗ trợ điều trị các tình trạng viêm da tiết bã, gàu, ngứa da đầu. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tóc.

Nha đam giúp tóc mọc nhanh hơn (Ảnh minh họa).

5 cách dùng nha đam giúp kích thích mọc tóc hiệu quả

- Dùng gel nha đam nguyên chất: Thoa trực tiếp gel nha đam lên da đầu, massage nhẹ 5 phút và để ủ 45–60 phút trước khi gội sạch. Lặp lại 1–2 lần/tuần giúp làm mềm tóc và hạn chế gãy rụng.

- Kết hợp nha đam với dầu thầu dầu hoặc dầu olive: Trộn gel nha đam với dầu (tỷ lệ 2:1), thoa lên tóc từ gốc đến ngọn và ủ trong một giờ. Cách này giúp tóc dày, bóng khỏe hơn.

- Xả tóc với nha đam và chanh: Pha 1 cốc nước với 1 thìa gel nha đam và ½ thìa nước cốt chanh. Sau khi gội đầu, xả tóc bằng hỗn hợp này rồi tráng lại bằng nước sạch. Giúp kiểm soát dầu và làm sạch da đầu.

- Mặt nạ tóc từ nha đam – trứng – mật ong: Trộn lòng đỏ trứng, gel nha đam, dầu olive và mật ong thành hỗn hợp sánh, ủ tóc 30–60 phút. Đây là công thức giúp giảm ngứa da đầu, phục hồi tóc hư tổn và kích thích mọc tóc.

- Mặt nạ nha đam – cỏ cà ri – chanh: Trộn bột hạt cỏ cà ri với gel nha đam, dầu olive và nước chanh, ủ tóc từ 1–2 giờ. Mặt nạ này giúp trị gàu, làm sạch da đầu và giúp tóc bồng bềnh hơn.

Lưu ý khi dùng nha đam để làm đẹp tóc

- Nên thử dị ứng bằng cách thoa một lượng nhỏ gel nha đam lên vùng da tay trước khi dùng lên da đầu.

- Tránh dùng nha đam chưa lọc sạch nhựa vàng (aloin) vì có thể gây kích ứng.

- Không nên trộn nha đam với các loại kem chứa corticoid nếu đang điều trị da liễu bằng thuốc bôi.

- Ưu tiên gel nha đam tươi hoặc các sản phẩm không chứa hương liệu, paraben, sulfate.

Nha đam không chỉ là nguyên liệu làm đẹp dễ tìm mà còn là giải pháp tự nhiên đáng thử cho những ai đang lo lắng vì tóc yếu, gãy rụng. Tuy nhiên, nếu rụng tóc kéo dài kèm theo ngứa, viêm, hói mảng... người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu để có hướng điều trị phù hợp.