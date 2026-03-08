Nhà chồng cưng chiều Hoà Minzy là có lý do!

Chuyện tình của Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Sau khi nữ ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ, loạt bài đăng liên quan đến cặp đôi nhanh chóng thu hút lượng tương tác “khủng”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một bài đăng của Hòa Minzy đạt hơn 1 triệu lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm và yêu mến mà khán giả dành cho nữ ca sĩ cũng như câu chuyện tình cảm của cô.

Không chỉ chuyện tình yêu, mối quan hệ giữa Hòa Minzy và gia đình nhà trai, tức gia đình của đại úy Thăng Văn Cương cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Qua những chi tiết được "đào lại", nhiều người cho rằng việc Hòa Minzy được nhà chồng yêu thương, cưng chiều là điều hoàn toàn có lý do.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là việc Hòa Minzy từng giúp gia đình bạn trai "giải cứu" vải thiều Lục Ngạn. Khi đó, nữ ca sĩ không ngại quảng bá vải, liên tục chia sẻ trên mạng xã hội rằng vải Lục Ngạn rất ngon, ngọt và đáng để ủng hộ. Thậm chí, Hòa Minzy còn sẵn sàng bỏ qua hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng để trực tiếp ngồi bán vải ngay trước cửa nhà, khiến nhiều người thích thú.

Sau khi Hoà Minzy công khai chồng, netizen mới nhấn ra hoá ra cô từng ra dáng con dâu khi ngồi bán vải do nhà chồng trồng

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn nhiều lần thể hiện sự tự hào khi nói về gia đình bạn trai. Hòa Minzy từng chia sẻ một cách mộc mạc: "Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn". Qua những chi tiết nhỏ này, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng Hòa Minzy luôn giữ sự chân thành, giản dị khi nhắc đến gia đình nhà chồng. Chính sự giản dị và gần gũi đó khiến câu chuyện tình của cô càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Hoà Minzy rất tự hào, nhiều lần nhắc về bố mẹ chồng là những người nông dân. Cô cũng từng đăng rất nhiều ảnh trong vườn vải của nhà chồng

Về phía Thăng Văn Cương, anh cũng dành nhiều lời yêu thương cho bạn gái. Trong một chia sẻ gần đây, anh viết: "Cảm ơn em vì tất cả. Anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu". Những lời nói này nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý, bởi không chỉ thể hiện tình cảm của Văn Cương dành cho Hòa Minzy mà còn cho thấy sự ủng hộ từ phía gia đình nhà trai.

Gia đình Đại uý Thăng Văn Cương rất trân trọng cô con dâu Hoà Minzy

Bản thân Hòa Minzy cũng không giấu sự hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương từ gia đình bạn trai. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng điều khiến cô trân trọng nhất chính là việc mối quan hệ được hai bên gia đình đồng thuận và tôn trọng. "Một tình yêu được bố mẹ hai bên đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc", Hòa Minzy bày tỏ.

Từ những câu chuyện được chia sẻ, nhiều người cảm nhận rằng sự chân thành, giản dị của Hòa Minzy chính là lý do khiến cô nhận được nhiều tình cảm từ gia đình nhà trai. Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến câu chuyện tình của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Mối quan hệ "môn đăng hộ đối" của cặp đôi được ủng hộ, chúc phúc

Chồng Hoà Minzy cũng rất yêu thương, trân trọng gia đình của cô

Ảnh: FBNV