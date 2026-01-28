Nguy cơ ung thư giảm tới 80% khi bạn dành ra 30 giây mỗi ngày để làm điều này

30 giây tiếp xúc với ánh nắng mỗi buổi sáng có thể giảm tới 80% nguy cơ mắc hầu hết các loại ung thư – theo nghiên cứu ban đầu của một chuyên gia tại Vương quốc Anh.

Theo nghiên cứu, chỉ cần chưa đến nửa phút tiếp xúc với ánh sáng cận hồng ngoại (near-infrared – NIR) của mặt trời trong khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến 9 giờ sáng có thể mang lại mức độ bảo vệ cho cả người lớn và trẻ em cao hơn so với việc ăn 2.500 quả chuối mỗi ngày, theo bác sĩ Mohammad Muneeb Khan.

Việc ra ngoài trời vào những thời điểm này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh từ 1/2 xuống còn 1/10, khiến đây trở thành biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp đơn lẻ nào khác. Ánh sáng NIR, vốn vô hình đối với mắt người, đạt hiệu quả cao nhất vào lúc bình minh, với tác dụng giảm dần trong suốt cả ngày khi cơ thể con người trở nên kém nhạy cảm hơn với nó.

30 giây tiếp xúc với ánh nắng mỗi buổi sáng có thể giảm tới 80% nguy cơ mắc hầu hết các loại ung thư. (Ảnh minh họa)

Việc hấp thụ ánh sáng này vào sáng sớm sẽ kích thích cơ thể giải phóng một lượng lớn melatonin, một chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh gấp đôi vitamin E, có khả năng trung hòa độc tố và ngăn ngừa các đột biến gen gây ung thư. Việc tiếp xúc với ánh sáng NIR vào bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày vẫn tạo ra melatonin, nhưng với lượng không đủ để sửa chữa và bảo vệ tế bào một cách hiệu quả.

Theo bác sĩ Khan, Bác sĩ Tư vấn Ung bướu Lâm sàng tại Trung tâm Ung bướu và Huyết học Queen’s Centre thuộc Bệnh viện Castle Hill, Anh, đây có thể là “liệu pháp thải độc tối thượng”. Hiện ông đang kêu gọi mọi người biến việc đi dạo vào sáng sớm – hoặc đơn giản là đứng ngoài trời – thành một phần trong thói quen hằng ngày.

Tắm nắng đúng cách để ngăn ngừa ung thư

Bác sĩ Khan là người sáng lập tổ chức từ thiện quốc tế có trụ sở tại Anh mang tên Killing Cancer Kindly, có 25 năm kinh nghiệm lâm sàng và từng giữ vai trò Điều tra viên Chính cho nhiều thử nghiệm nghiên cứu tiên phong. Ông nói: “Thật sự không thể đơn giản hơn. Bước ra ngoài mỗi buổi sáng để đón ánh sáng NIR có thể chính là cách đơn giản nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất và cũng tự nhiên nhất để bảo vệ khỏi ung thư đối với bất kỳ người trưởng thành nào chưa mắc ung thư ở bất kỳ đâu trên thế giới.”

“Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng nếu các nghiên cứu tiếp theo xác nhận những phát hiện ban đầu về việc sản xuất melatonin hàng loạt – điều này cực kỳ thuyết phục với tiềm năng giảm nguy cơ ung thư gấp năm lần, từ 1/2 xuống còn 1/10, tương đương mức giảm 80% – thì tất cả chúng ta nên dành thời gian mỗi sáng để đắm mình trong ánh sáng chữa lành của mặt trời.”

Bác sĩ Mohammad Muneeb Khan, Bác sĩ Tư vấn Ung bướu Lâm sàng tại Trung tâm Ung bướu và Huyết học Queen’s Centre thuộc Bệnh viện Castle Hill.

Để hưởng lợi từ ánh sáng NIR, theo bác sĩ Khan, ánh nắng buổi sáng sớm phải chiếu vào một vùng cụ thể của võng mạc ở phía sau mắt, nơi có các tế bào hạch võng mạc nhạy sáng (RGCs). Điều này sẽ truyền tín hiệu qua não đến ty thể để tạo ra một “làn sóng” melatonin.

Việc nhìn qua cửa kính ô tô hoặc xe buýt – hoặc đeo kính râm – sẽ không mang lại hiệu quả tương tự, vì kính chặn phần lớn quang phổ cận hồng ngoại. Việc hấp thụ NIR trong ngày nhiều mây hoặc mưa vẫn có thể xảy ra, nhưng thời gian ở ngoài trời nên được tăng từ 30 giây lên tối đa 30 phút.

Bác sĩ Khan cho biết ánh sáng NIR cũng được phản xạ bởi cây cối và thảm thực vật, vì vậy việc ngắm nhìn cây xanh – hoặc tốt hơn là đi bộ trong công viên – sẽ là lý tưởng. Nếu không thể ra ngoài, việc mở cửa sổ và nhìn ra xung quanh – nhưng tuyệt đối không nhìn thẳng vào mặt trời – được xem là lựa chọn tốt tiếp theo.

Ông nói thêm rằng ánh sáng NIR không gây cháy nắng và không được coi là yếu tố gây ung thư da. Tiến sĩ Khan gọi phương pháp này là kế hoạch “Không Làm Gì Cả”, vì nó miễn phí, không tốn thời gian và không cần nỗ lực hay lên kế hoạch.

Tại Anh, cứ hai người thì có một người sẽ mắc ung thư trong suốt cuộc đời – tương đương tỷ lệ rủi ro 50%. Bằng việc hấp thụ ánh sáng NIR mỗi ngày, bác sĩ Khan tin rằng tỷ lệ rủi ro tại Anh có thể giảm xuống mức tương tự như ở Trung Đông và châu Á.

Để hưởng lợi từ ánh sáng NIR, ánh nắng buổi sáng sớm phải chiếu vào một vùng cụ thể của võng mạc ở phía sau mắt. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Khan nói thêm: “Khám phá gần đây tại Hoa Kỳ rằng cơ thể con người sản xuất melatonin thông qua việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn thay đổi cách chúng ta hiểu về hormone này và những lợi ích sức khỏe tiềm năng của nó. Nghiên cứu này cung cấp nền tảng cho một giả thuyết khoa học giải thích vì sao một số quốc gia, rõ rệt nhất là ở các khu vực châu Á và Trung Đông, có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn đáng kể so với chúng ta ở Anh và các nước phương Tây khác.”

“Điều này rất có thể là do người dân ở đó có xu hướng dậy rất sớm và tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng như một phần văn hóa – cũng như để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày – trong khi người Anh và các quốc gia phương Tây khác thì nhìn chung không làm vậy.”

“Nếu giả thuyết này có thể được chứng minh về mặt khoa học, thì việc tiếp xúc với ánh nắng sớm vào buổi sáng sẽ được công nhận là kế hoạch thải độc tối thượng mạnh mẽ nhất – đồng thời cũng rẻ nhất và đơn giản nhất – trong lịch sử. Trong khi chờ các nghiên cứu đó được tiến hành, tôi tin rằng những bằng chứng hiện có cho thấy lợi ích của ánh sáng NIR và rằng vì lợi ích tốt nhất của mỗi người, chúng ta nên cố gắng đón ít nhất 30 giây ánh nắng buổi sáng sớm nhất có thể.”