Người trẻ sợ kết hôn do giá nhà quá cao: Đề nghị kiểm toán lĩnh vực bất động sản

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Tham gia thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, cử tri bày tỏ băn khoăn về thị trường bất động sản hiện nay có tính thanh khoản rất thấp và tồn tại sự chênh lệch, bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu mua và giá cả.

" Tại cuộc họp tổ ở Hội nghị Trung ương, khi phát biểu, đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết dự kiến tới đây sẽ có kiểm toán về lĩnh vực này. Đây là một vấn đề đang rất nóng, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan như Kiểm toán, Thanh tra... để cùng tìm ra nguyên nhân gốc rễ, 'bắt đúng bệnh' và có 'phương thuốc' điều trị phù hợp ", bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải nêu thực tế, nhu cầu của người mua bất động sản rất lớn nhưng lại chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số người dân.

" Mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ, trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt. Vấn đề này thậm chí trở thành một vấn đề xã hội lớn, thanh niên chưa dám kết hôn, chậm kết hôn, tỷ lệ kết hôn thấp hơn thời gian trước bởi không thể 'an cư' để 'lạc nghiệp' khi việc mua nhà quá khó khăn , kể cả với người có thu nhập tương đối cao ", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nói.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm và nêu một cách rõ nét, cụ thể hơn các nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Người trẻ sợ kết hôn do giá nhà quá cao Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt nam (VARS IRE), nguyên nhân khiến nhiều người trẻ kết hôn muộn, tỷ lệ sinh giảm là do chi phí sinh hoạt cao và giá nhà liên tục leo thang. Xu hướng "ngại cưới, lười sinh” không chỉ là hệ quả của điều kiện sống đắt đỏ, mà trong dài hạn sẽ dần trở thành yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. VARS IRE đánh giá, mức sinh giảm kéo theo quy mô hộ gia đình và số lượng hộ mới hình thành thu hẹp. Đồng thời, quy mô dân số trong độ tuổi lao động và lập gia đình – nhóm khách hàng chủ lực của thị trường bất động sản cũng giảm dần. Điều này khiến nhu cầu nhà ở nói chung suy yếu và cấu trúc nhu cầu dịch chuyển theo hướng ưu tiên các sản phẩm diện tích vừa và nhỏ, tối ưu chi phí, thay vì căn hộ lớn. Với bối cảnh giá nhà liên tục tăng vượt xa khả năng tài chính của phần lớn người dân, một bộ phận lớn người trẻ đang dần từ bỏ kỳ vọng sở hữu nhà riêng và chuyển sang thuê nhà lâu dài. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu mua bất động sản mà còn tác động tiêu cực tới quyết định kết hôn, sinh con, làm gia tăng nguy cơ giảm tỷ lệ sinh trong tương lai. Để tránh rơi vào vòng xoáy tương tự, VARS IRE khuyến cáo, Nhà nước cần có chính sách đồng bộ nhằm kiểm soát giá nhà ở mức hợp lý, mở rộng nguồn cung nhà giá phải chăng, hỗ trợ tài chính cho người trẻ mua nhà, đồng thời kết hợp các biện pháp khuyến khích kết hôn và sinh con, bảo đảm nền tảng nhân khẩu học ổn định cho phát triển bền vững.



