Giá căn hộ ở khu vực phía Nam tăng, mức giá từ 30-40 triệu đồng/m2 ngày càng hiếm

Giá tăng nhanh

Theo ghi nhận, các dự án căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận (Đồng Nai, Tây Ninh) đang thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt, kể từ sau thời điểm Bình Dương chung địa giới với TP.HCM thì giá tăng “vọt” ở cả hai khu vực.

Chia sẻ trong diễn đàn mới đây, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting cho biết, khi vừa có thông tin sáp nhập thì giá bất động sản TP.HCM và Bình Dương (cũ) đều tăng rất mạnh từ 30-60%, thậm chí có hiện tượng sốt nóng cục bộ. Mức giá này sẽ tiếp tục đi lên vào giai đoạn cuối năm.

Khảo sát cho thấy, bất động sản dọc tuyến QL.13 (khu Đông Bắc TP.HCM), giá đã tăng khá nhanh so với thời điểm đầu năm 2024, từ 15 - 25% (tuỳ dự án, vị trí). Mức độ tăng giá dự báo chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đơn cử, dự án Landmark Bình Dương của Phú Cường Group và The Emerald Boulevard Bình Dương của Tập đoàn Lê Phong cùng rumor mức giá 70 triệu/m2. Tương tự, dự án Hồ Gươm Xanh - TBS Group, rumor 65 - 70 triệu/m2; phân khu Diamond Sky của Vạn Phúc City rumor giá từ 130 - 150 triệu/m2; căn hộ Urban Green dao động 75 - 85 triệu/m2.

Tịnh tiến về Thành Phố Mới, dự án The Glory - Becamex Tokyu, giá 58 - 60 triệu/m2; Sycamore - Capitaland, giá từ 58 triệu/m2; The Ten - Becamex Tokyu có giá từ 60 triệu/m2; The Emerald 68 giá từ 52 - 55 triệu đồng/m2; La Pura của Phát Đạt giá 50 - 55 triệu/m2; Habitat giá rumor 50 - 55 triệu đồng/m2…

Giá căn hộ dự báo còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới. (Ảnh minh hoạ)

Các dự án căn hộ ở ngưỡng giá từ 30-40 triệu đồng/m2 tại khu vực Bình Dương (cũ) đang dần thu hẹp; chủ yếu tập trung ở P.Dĩ An, P.Tân Đông Hiệp, P.Đông Hoà (TP.HCM). Nguồn cung chào bán ra thị trường từ nay đến cuối năm ghi nhận còn khá ít.

Chẳng hạn ngày 24/9, tháp Orion thuộc dự án TT AVIO do Liên danh Nhật Bản gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group phát triển đã chính thức kick off giai đoạn 2. Với mức giá từ 33,6 triệu đồng/m2, dự án được đánh giá là nguồn cung giá hợp lý hiếm hoi tại khu Đông TP.HCM ở thời điểm này. Được biết, nguồn cung đợt này chỉ khoảng vài trăm căn hộ và khách hàng được đàm phán thanh toán với chủ đầu tư, linh hoạt tài chính theo nhu cầu.

Hay một số dự án khác như Bcons City Bình An Đông Tây, A&K Tower, The Aspira… nằm ở ngưỡng giá trên dưới 40 triệu đồng/m2 cũng đang thuộc “hàng hiếm” của thị trường TP.HCM.

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ giá từ 30-40 triệu đồng/m2 đang dần thu hẹp; người mua ở thực ngày càng khó tìm nhà giá hợp lý. Thậm chí, mức giá từ 50 triệu đồng/m2 hiện chỉ chiếm 13%, tỷ lệ này dự báo còn giảm tiếp. Điều này cho thấy, một số dự án căn hộ giá vừa túi tiền sẽ trở thành “hàng hiếm” trong quý cuối năm.

Diễn biến thị trường căn hộ quý cuối năm

Sức cầu bất động sản phía Nam chưa khởi sắc trên toàn diện thị trường. Nhu cầu chủ yếu tập trung ở các dự án giá hợp lý, phân khúc giá cao giao dịch chậm nhịp.

Theo đại diện một doanh nghiệp địa ốc phía Nam, người mua vẫn cân nhắc khá nhiều về câu chuyện giá. Họ chỉ “xuống tiền” khi giá bán hợp lý đi kèm chính sách bán hàng giãn thanh toán. Mặc dù biết được giá bất động sản sẽ “bật tăng” từ thời điểm quý cuối năm 2025 nhưng bên cạnh những khách mua tranh thủ vào sớm thì vẫn còn nhóm khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Tâm lý này của người mua là dễ hiểu khi trước đó thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động cùng với sự dao động của các kênh đầu tư khác. Điểm dễ nhận thấy nhất trên thị trường là người mua ưu tiên sự an toàn trong đầu tư. Dòng tiền phân bổ chính vào các sản phẩm giá vừa túi tiền, ở khu vực kết nối hạ tầng tốt thay vì chạy đua vào phân khúc bất động sản cao cấp như giai đoạn trước. Đó là lý do nhìn tổng thể bức tranh thị trường bất động sản phía Nam, nhịp phục hồi chưa đều đặn ở các dự án/khu vực.

Độ tuổi của nhóm khách đầu tư tập trung ở 35–44 tuổi, chiếm tới 36%, trong khi người mua để ở chủ yếu ở độ tuổi 25–34, chiếm khoảng 40%. (Ảnh minh hoạ)

Theo chuyên gia CBRE, giá căn hộ sẽ tiếp tục lập mặt bằng mới vào quý cuối năm trở đi. Mức tăng giá dao động từ 10-15% (tuỳ vị trí, khu vực). Quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi bảng giá đất là những yếu tố then chốt tác động đến giá bất động sản. Cùng với đó, trong giai đoạn tới, nguồn cung nhà ở vẫn sẽ đến từ các khu vực lân cận TP.HCM, chiếm đến 80%.

Thống kê từ DKRA Consulting cho thấy, nhu cầu đầu tư vẫn chiếm tỉ trọng lớn hơn so với nhu cầu ở thực. Độ tuổi của nhóm khách đầu tư tập trung ở 35–44 tuổi, chiếm tới 36%, trong khi người mua để ở chủ yếu ở độ tuổi 25–34, chiếm khoảng 40%.

Sự trẻ hóa độ tuổi người mua phản ánh xu hướng xã hội thay đổi, khi thế hệ trẻ coi trọng trải nghiệm, ưu tiên môi trường sống xanh trong các khu đô thị lớn, gắn với mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đặc biệt, tính pháp lý của dự án ngày càng trở thành yếu tố then chốt trước khi người mua quyết định xuống tiền.

Theo đơn vị này, để đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, các chủ đầu tư buộc phải điều chỉnh chiến lược, tập trung phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực, giá vừa túi tiền, đồng thời quy hoạch các đô thị vệ tinh với hạ tầng kết nối đồng bộ.