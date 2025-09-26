Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau báo cáo kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Một phần do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng trên thị trường vào cuối tuần này, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý tăng lên. Hợp đồng vàng giao tháng 12-2025 giảm 0,10 USD, xuống còn 3.768,50 USD/ounce.

Thị trường vàng vẫn giữ vững trên mức 3.700 USD/ounce, mặc dù đang chịu một số áp lực bán ra sau khi tăng trưởng GDP quý II của Mỹ được điều chỉnh tăng đáng kể.

Báo cáo lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý II/2025 cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 3,8% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 - một sự cải thiện so với ước tính trước đó là 3,3%.

Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management lưu ý rằng, với mức tăng trưởng 3,8%, hoạt động kinh tế vẫn vượt qua mức lạm phát cao hiện tại.

Tuy nhiên, về mặt tích cực đối với vàng, ông Zaccarelli cho rằng, dữ liệu kinh tế cải thiện sẽ không mang lại nhiều động lực cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 132,55 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.748 USD/ounce, tăng 07 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.750 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại mạng tin tức tài chính Tastylive, Ilya Spivak, cho rằng việc giá vàng tăng có thể phản ánh kỳ vọng Fed sẽ làm "nóng" nền kinh tế Mỹ khi chú trọng hơn vào thị trường lao động. Giá vàng sau khi vượt ngưỡng 3.790 USD/ounce có thể chạm mức 3.870-3.875 USD/ounce, tiếp theo là 4.000 USD/ounce.

Ngày 24/9, Chủ tịch chi nhánh Fed tại San Francisco, Mary Daly, cho biết "hoàn toàn ủng hộ" quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước và dự kiến sẽ có thêm các đợt cắt giảm trong tương lai.

Các nhà đầu tư đang chờ báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8/2025, số liệu lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi, vào ngày 26/9. Theo khảo sát của Reuters, PCE tháng 8/2025 được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước đó và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc công ty kinh doanh kim loại quý GoldSilver Central, Brian Lan, không cho rằng số liệu lạm phát sẽ tác động đáng kể đến giá vàng, trừ phi ở mức rất cao.

Thị trường nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, vào tháng 10 và tháng 12.