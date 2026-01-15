Người Trái Đất sắp được ngắm một vật thể mới bằng mắt thường?

Theo Live Science, một vật thể thiên văn mới mang tên C/2025 R3 sẽ tiến đến điểm cận nhật và cận địa (gần Mặt Trời và gần Trái Đất nhất) vào tháng tư năm nay và có khả năng tỏa sáng rực rỡ đến mức có thể quan sát bằng mắt thường.

C/2025 R3 là một sao chổi chu kỳ dài, có thể đến từ Đám mây Oort, cấu trúc được tạo nên bởi hằng hà sa số các vật thể băng giá ở ngoài rìa hệ Mặt Trời.

Vật thể mới được phát hiện có thể đạt độ sáng tương tự sao chổi Lemmon trong bức ảnh chụp vào tháng 10 năm ngoái - Ảnh: Dimitrios Katevainis

Vật thể này có quỹ đạo ít nhất hơn 1.000 năm quanh Mặt Trời và có thể lên tới hàng chục ngàn năm. Vì vậy, nó có thể là "cố nhân" của người Trái Đất, từng làm tổ tiên chúng ta kinh ngạc nhiều thiên niên kỷ trước.

Vào ngày 8-9-2025, vật thể này được phát hiện lần đầu bởi hệ thống Pan-STARRS, một cặp kính viễn vọng phản xạ đường kính 1,8 m đặt trên đỉnh núi lửa Haleakalā ở Hawaii - Mỹ.

Theo TheSkyLive.com, hiện tại, sao chổi này cách Trái Đất khoảng 348 triệu km, nằm ở khoảng giữa quỹ đạo của Sao Mộc và Sao Hỏa. Nó đang nhanh chóng tiến đến gần chúng ta.

Ước tính hiện nay cho thấy thời gian sao chổi này đạt điểm cận nhật là ngày 20-4, với khoảng cách so với Mặt Trời chỉ còn 76,3 triệu km, nằm giữa quỹ đạo của Sao Thủy và Sao Kim.

Chỉ một tuần sau đó, vào ngày 27-4, sao chổi sẽ tiến đến gần Trái Đất nhất, cách hành tinh của chúng ta khoảng 70,8 triệu km, xa hơn Mặt Trăng hơn 180 lần.

Vì C/2025 R3 còn quá xa, các nhà thiên văn vẫn chưa biết sao chổi này sẽ sáng đến mức nào trong lần bay ngang qua Mặt Trời.

Một số ước tính cho rằng nó có khả năng đạt độ sáng biểu kiến là 8, nghĩa là chỉ có thể nhìn thấy bằng kính viễn vọng tốt hoặc ống nhòm quan sát sao. Nhiều người khác lại ước tính nó có thể đạt độ sáng biểu kiến lên tới 2,5, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Nếu điều đó xảy ra, C/2025 R3 sẽ là sao chổi sáng nhất năm 2026.



Cơ hội tốt nhất để quan sát sao chổi C/2025 R3 có lẽ là ngay trước điểm cận nhật, khoảng ngày 17-4, khi trăng non làm tối bầu trời đêm, giúp dễ dàng phát hiện các vật thể ở ranh giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng khi đến gần Trái Đất nhất, sao chổi có thể bị Mặt Trời che khuất, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn. Người xem ở bán cầu Nam cũng có thể có cơ hội quan sát sao chổi rõ hơn vào đầu tháng 5.