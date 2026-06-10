Người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan cần làm gì?

Ung thư gan là một trong những bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Việc tầm soát định kỳ có thể giúp phát hiện bệnh sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ung thư gan hiện là một trong những bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, viêm gan B, viêm gan C mạn tính và các bệnh lý gan mạn là những yếu tố nguy cơ hàng đầu. Bên cạnh đó, lạm dụng rượu bia, gan nhiễm mỡ, béo phì, đái tháo đường hoặc tiền sử gia đình có người mắc ung thư gan cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các chuyên gia cho biết ung thư gan giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng. Người bệnh thường chỉ đến khám khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức vùng hạ sườn phải, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, vàng da hoặc bụng to bất thường.

Đặc biệt, những người mắc viêm gan B, viêm gan C hoặc xơ gan cần được theo dõi sức khỏe định kỳ ngay cả khi chưa có triệu chứng. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả và kéo dài thời gian sống.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người thuộc nhóm nguy cơ cao nên siêu âm gan định kỳ mỗi 6 tháng, thực hiện xét nghiệm AFP theo chỉ định của bác sĩ và khám chuyên khoa định kỳ để được tư vấn, theo dõi phù hợp.

Bên cạnh tầm soát, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine viêm gan B đầy đủ, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát tốt các bệnh lý chuyển hóa và tránh sử dụng thực phẩm nấm mốc có nguy cơ chứa độc tố aflatoxin.

Các bác sĩ nhấn mạnh ung thư gan không phải là "án tử" nếu được phát hiện sớm. Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là giải pháp hiệu quả giúp bảo vệ lá gan và nâng cao cơ hội điều trị thành công.